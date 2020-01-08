Клуб из Испании уволил тренера из-за попавшего в интернет интимного видео с его участием

Виктор Санчес дель Амо / Фото: Twitter

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Главный тренер "Малаги" Виктор Санчес дель Амо подал заявление в полицию после появления в социальных сетях утром 7 декабря его интимного видео. На записи Виктор стоит в трусах и футболке андалусийского клуба, а затем снимает нижнее белье, чтобы показать свой половой орган.

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"Основываясь на недавно опубликованной информации, которая еще не подтверждена, "Малага" немедленно отстраняет от работы тренера Виктора Санчеса дель Амо до тех пор, пока не будет проведено полное расследование", — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Пикантное видео было украдено из мессенджера тренера. Санчес отправил его в личном чате.

"Я пострадал из-за вмешательства в мою личную жизнь. Меня шантажируют, требуют денег. Я осуждаю каждого, кто распространяет данное видео в Интернете. Каждый, кто делится этим видео, совершает преступление. Мне больше нечего добавить, так как я не сделал ничего серьезного", — написал 43-летний тренер на своей странице в Twitter.

"Малага" выступает во втором дивизионе Испании и после 22 туров занимает 16-е место. Санчес дель Амо работает с командой с апреля 2019 года.

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