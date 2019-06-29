Клуб из Косово пробился в основную сетку квалификации Лиги чемпионов
Определился победитель предварительного раунда сезона 2019/2020 годов
Футбольный клуб "Фероникели" из Косово стал победителем предварительного раунда Лиги чемпионов сезона 2019/2020 годов. В финале мини турнира, который проходил в Приштине, "Фероникели" обыграл "Санта-Колому" из Андорры – 2:1. При этом почти весь второй тайм косовары играли в меньшинстве.
В первом отборочном раунде "Фероникели встретится с командой ТНС из Уэльса. Все результаты жеребьевки первого раунда квалификации Лиги чемпионов. Своих первых соперников в еврокубках узнали Сергей Ребров, возглавляющий "Ференцварош", Роман Григорчук из "Астаны", а также Марьян Швед, представляющий "Селтик".
Ранее состоялась жеребьевка первого раунда Лиги чемпионов. Своих первых соперников в еврокубках узнали Сергей Ребров, возглавляющий "Ференцварош", Роман Григорчук из "Астаны", а также Марьян Швед, представляющий "Селтик".
Напомним, финальный матч турнира между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" завершился победой ливерпульского клуба со счетом – 2:0. "Ливерпуль" в шестой раз стал победителем турнира. Счет в матче на первых минутах открыл Мохамед Салах, реализовавший пенальти, а в концовке встречи Ориги установил окончательный счет.
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