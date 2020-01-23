Клуб из MLS заинтересован в покупке звездного футболиста "Арсенала"

Месут Озил / Фото: AFP

Полузащитник "Арсенала" Месут Озил может продолжить карьеру в чемпионате США, сообщает журналист Washington Post Стивен Гофф в Twitter. Руководство "Ди-Си Юнайтед" провело встречу в Лондоне с игроками и агентами, включая представителей Месута Озила. Также отмечается, что столичный клуб MLS не сможет подписать хавбека до 2021 года.

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Сам Озил недавно заявил, что полностью доволен своим контрактом и не намерен покидать английский клуб до его окончания.

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Соглашение футболиста с "Арсеналом" истекает летом 2021 года. Немецкий полузащитник принял участие в 12 матчах чемпионата Англии в этом сезоне, в которых на его счету всего одна результативная передача.

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