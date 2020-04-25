Клуб из Нидерландов идет в суд: они не попали в еврокубки из-за досрочного завершения сезона

Команда отстала от еврокубковой зоны на три очка, но имеет матч в запасе

Руководство нидерландского клуба "Утрехт" подаст в суд на Королевский футбольный союз Нидерландов за решение досрочно завершить чемпионат страны, из-за чего команда не пробилась в Лигу Европы, сообщает VTBL. Также отметим, что в этом сезоне не будет определен чемпион страны и не произойдет повышения и понижения команд.

"Утрехт" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, отставая от "Виллем II" на три очка, но имеет матч в запасе. В случае победы "Утрехт" опередил бы соперника из-за лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.

Также "Утрехт" вышел в финал Кубка Нидерландов, где должен был встретиться с "Фейеноордом". Победитель турнира получал прямую путевку в групповой этап Лиги Европы. Но из-за досрочного завершения матч так и не будет сыгран.

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Ранее мы писали, что лидер "Аякса" Хаким Зиеш назвал полной чушью решение не признавать его команду чемпионом, хотя они и находятся на первом месте в турнирной таблице.

А главный тренер лидера второй лиги "Камбура" Хенк де Йонг назвал решение союза крупнейшим позором в истории. Его команда не сможет подняться в высший дивизион.

Смотрите, как играет лидер чемпионата Нидерландов "Аякс":

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