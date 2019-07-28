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Клуб из Сан-Марино сделал предложение самому титулованному футболисту мира

28 июля, 17:50

Бразилец Дани Алвес остался безработным после ухода из "ПСЖ"

Дани Алвес ищет новую команду
Дани Алвес ищет новую команду. Фото: AFP

Самый титулованный клуб Сан-Марино "Тре Фиори" предложил контракт самому титулованному игроку мира Дани Алвесу. Бразилец пребывает в статусе свободного агента и ищет себе новую команду. "Ищу работу, куда отправлять резюме? Дайте мне знать, если у вас есть время, чтобы его прочитать!" – написал Алвес у себя в Instagram. Последним его клубом был "Пари Сен-Жермен".

Клуб "Тре Фиори" ответил на резюме игрока:

"Дани Алвес, мы ждем тебя! Мы – самый титулованный клуб Сан-Марино, поэтому если тебе нужны трофеи, футбол и вкусная еда – милости просим. Как тебе наше предложение?"

Этим летом Дани Алвес завоевал 40-й командный трофей в карьере. Алвес 9 раз выигрывал чемпионаты (Испании – 6 раз, 2 – Франции, Италии – 1), 7 раз национальные Кубки (Испании – 5, Франции – 1, Италии – 1), 7 раз национальные Суперкубки (5 в Испании, 2 во Франции), Кубок лиги (Франция), трижды брал Лигу чемпионов (все – с "Барселоной"), дважды – Кубок УЕФА (оба – с "Севильей"), четыре – Суперкубка УЕФА и выиграл три чемпионата мира среди клубов.

В составе сборной Бразилии 36-летний Алвес дважды выигрывал Кубок Америки и Кубок конфедераций.

"Тре Фиори" 7 раз выигрывал чемпионат Сан-Марино, 7 раз побеждал в Кубке Сан-Марино и 4 раза брал Суперкубок.

Так Дани Алвес забивал за "ПСЖ":

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Тег футбол, футболист, Дани Алвес

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Источники:

Сегодня|Спорт , XSport

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