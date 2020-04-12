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Клуб Моуринью из-за огромных долгов продает своего лучшего футболиста, но за рекордную сумму

12 апреля, 10:35

Александр Трикиша

Гари Кейн побьет рекорд Неймара по стоимости трансфера

Руководство "Тоттенхэма" готово продать своего лучшего форварда Гарри Кейна в "Манчестер Юнайтед" за 200 миллионов фунтов, чтобы погасить часть задолженности клуба, сообщают британские СМИ. Кстати, ранее мы писали, что Моуринью вместе с игроками злостно нарушили правила карантина.

По информации источника, задолженность "Тоттенхэма" по кредитам на строительство нового стадиона составляет 637 миллионов. Также у лондонского клуба имеется задолженность по трансферам других футболистов – в размере 83 миллионов. Кроме того, если сезон в Англии не будет доигран из-за пандемии коронавируса, то лондонцы лишатся значительной суммы, в том числе за права на телетрансляции.

Если трансфер Кейна за 200 миллионов фунтов (около 236 миллионов евро) состоится, то он станет самым дорогим футболистом в истории. Ранее мы уже писали, что бомбардир сборной Англии не хочет ждать перестройки Моуринью и намылился в Манчестер.

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В текущем сезоне англичанин забил 11 мячей в 20 матчах чемпионата Англии. 26-летний форвард не появлялся на поле с января из-за полученной травмы.

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Смотрите, как Гарри Кейн забивает за сборную Англии:

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чемпионат Англии Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Гарри Кейн

Источник: Sportbox

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