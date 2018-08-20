Клуб "Норвич" нашел оригинальный способ снизить агрессию соперников

Английский клуб "Норвич" перекрасил гостевую раздевалку домашнего стадиона "Карроу Роуд" в розовый цвет. Подобный психологический прием в течение многих лет используется в американском футболе.

Некоторые исследования говорят о том, что розовый цвет снижает уровень тестостерона и агрессию. Розовый цвет даже использовался в тюрьмах, чтобы успокоить заключенных.

В первом домашнем матче чемпионшипа "Норвич" проиграл "Вест Бромвичу" (3:4).

Напомним, что в чемпионате Англии начал обслуживать матчи первый в мире арбитр-трансгендер. Люси Кларк работает на поединках женских команд, но мечтает судить и матчи мужских турниров.

Ранее мы сообщали, что "Манчестер Сити" избавился от молодого нападающего. 19-летний Лукас Нмеча перешел в "Престон" на правах аренды на один сезон.

Также мы писали, что , что самый молодой игрок ЧМ-2018 перешел в "Манчестер Сити". Руководство "горожан" намерено сразу же отправить австралийца Дэниела Арзани в аренду.

А вот украинец Александр Зинченко отказался покидать "Манчестер Сити", трансфер в "Вулверхэмптон" сорвался, хотя тренерский штаб дал ему понять, что играть он будет крайне мало.