Клуб Первой лиги заявил, что не сможет приехать на гостевую игру во Львов

Клуб Первой лиги Украины запорожский "Металлург" сообщил Профессиональной футбольной лиге о невозможности явиться на выездную игру против львовского "Руха", которая должна состояться 10 августа. Клуб объясняет это высокими игровыми нагрузками, многочисленными переездами и отсутствием полноценного тренировочного процесса и восстановления футболистов.

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"Решение ПФЛ о дате перенесенного матча 22 тура с львовским "Рухом"поступило в клуб непосредственно в день игры с МФК "Николаев" 7.08.2020 в 15:30 и было принято без согласия обоих клубов. Девять часов, проведенных в автобусе после игры по дороге в Запорожье, не просто невозможным процесс восстановления и подготовки к матчу с ФК "Рух". Клуб физически не успевает обеспечить билетами во Львов футболистов и администрацию "Металлурга", а также забронировать отель рядом со стадионом. Поэтому МФК "Металлург" сообщает, что не имеет возможности провести игру 10.08.2020 с ФК "Рухом".

Заметим, что дорога во Львов из Запорожья занимает больше 20 часов, из-за чего футболисты "Металлурга" не смогут нормально подготовиться к решающей с турнирной точки зрения игры против ФК "Черноморец" 13.08.2020. За последние двадцать календарных дней наша команда провела в чемпионате семь матчей с разъездами. Если "Металлург" не поднимется выше 15 места, то футболистам придется играть еще два матча плей-офф с интервалом в четыре дня", – говорится в сообщении на Facebook.