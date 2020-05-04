Клуб Роналду обвиняют в работе с судьями: прошлый скандал закончился ссылкой в третью лигу

В Италии может вспыхнуть новый скандал вокруг чемпионства "Ювентуса" в сезоне 2017/2018 годов. Бывший прокурор Итальянской федерации футбола Джузеппе Пекораро рассказал о странной пропаже записи важных переговоров главного арбитра ключевой встречи в борьбе туринцев за золотые медали.

28 апреля 2018 года "Ювентус" встречался с "Интером" на выезде. "Старая синьора" вела борьбу за чемпионство с "Наполи" и не могли себе позволить проиграть. Главный арбитр встречи в том матче не удалил с поля игрока "Ювентуса" Миралема Пьянича, а туринцы одержали победу со счетом 3:2.

"Мы попросили аудиозаписи этой игры, я настоял, чтобы мы сделали это, и они дали их нам только через несколько месяцев, в начале следующего сезона. Мы открыли файлы, и единственное, чего не хватало, было то, что нас интересовало – диалог между Орсато и VAR, который привел к тому, что Пьянич не был удален. Все кроме этого было там. Я попросил объяснений, но они сказали, что это все, что есть и точка", – приводит слова бывшего прокурора Итальянской федерации футбола Джузеппе Пекораро Il Mattino.

Дело в конечном итоге было закрыто за отсутствием документации. "Ювентус" в итоге стал чемпионом Италии того сезона.

Реклама

Отметим, что в 2006 году "Ювентус" уже был фигурантом громкого коррупционного скандала в итальянском футболе, получившем название "Кальчополи". В результате расследования "Ювентус" был сослан в третью лигу и лишен титулов чемпиона Италии в 2005 и 2006 годах.

Ранее мы писали, что Роналду шокировал Италию: Криш мог "слить" информацию о заражении одноклубника коронавирусом. Португальский игрок через свое окружение мог подставить Дибалу, чтобы не возвращаться в Турин.

Смотрите, как "Ювентус" обыграл "Интер" перед остановкой чемпионата Италии:

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама