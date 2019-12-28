Клуб третьего испанского дивизиона объявил о подписании Самуэля Это'О

Самуэль Это'О

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В субботу утром испанский клуб "Пенья Депортива" объявил о подписании контракта со знаменитым камерунским форвардом Самуэлем Это'О. Об этом клуб третьего дивизиона сообщил в своем Twitter. Читайте, как "Реал" отправил молодого вундеркинда спасать "Манчестер Сити".

Правда, оказалось таким образом клуб пошутил в испанский "День дурака". На самом деле о завершении карьеры футболиста Это'О сообщил в сентябре этого года. Ранее 38-летний нападающий выступал за "Реал", "Мальорку", "Барселону", "Интер", "Анжи", "Челси", "Эвертон", "Сампдорию", турецкие "Антальяспор" и "Коньяспор". А последней его профессиональной команда стал "Катар".

Это'О трижды побеждал в Лиге чемпионов, трижды становился чемпионом Испании и один раз Италии. Самуэль — лучший бомбардир в истории сборной Камеруна, за которую выступал в 1996-2014 гг. Четырежды признавался африканским футболистом года (2003, 2004, 2005, 2010). Вместе с национальной командой форвард выиграл два Кубка Африки и олимпийский турнир в Сиднее-2000.

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