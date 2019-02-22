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Клуб украинца Чигринского на два сезона отстранили от еврокубков

Сегодня, 18:09

Наказание носит условный характер, зато клуб точно проведет два матча при пустых трибунах

Фото: ФК АЕК
Фото: ФК АЕК.
Клуб украинца Чигринского на два сезона отстранили от еврокубков //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/01e/854/5c701e854c814.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/01e/854/5c701e854c814.jpg Футбол Наказание носит условный характер, зато клуб точно проведет два матча при пустых трибунах

Греческий АЕК, за который выступает украинский защитник Дмитрий Чигринский, отстранен от участия в еврокубках на один сезон по решению дисциплинарного комитета УЕФА. Наказание носит условный характер, испытательный срок – два года. Также АЕК два домашних еврокубковых матча проведет при пустых трибунах. На клуб наложен штраф в размере 80 тысяч евро.

АЕК наказан за то, что в день матча группового раунда Лиги чемпионов против "Аякса" (0:2) 27 ноября на голландских болельщиков в Афинах были организованы несколько нападений. Это привело к массовым беспорядкам в городе. Конфликты между болельщиками продолжились и на стадионе во время игры.

Добавим, что АЕК прекратил выступление в еврокубках после группового этапа, где греки заняли четвертое место в группе с "Баварией", "Аяксом" и "Бенфикой".

Напомним, что в четверг футболисты "Динамо" на своем поле обыграли "Олимпиакос" в ответном поединке 1/16 финала Лиги Европы со счетом 1:0 и вышли в следующую стадию турнира. Первый поединок в Греции завершился вничью 2:2.

А вот еще один представитель Украины вылетел из еврокубков. "Шахтер" проиграл на выезде "Айнтрахту" со счетом 1:4 и покинул Лигу Европы, первый матч в Харькове неделей ранее завершился вничью 2:2.

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Тег УЕФА, Лига чемпионов, АЕК Греция

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