Клуб украинца Чигринского на два сезона отстранили от еврокубков
Наказание носит условный характер, зато клуб точно проведет два матча при пустых трибунах
Греческий АЕК, за который выступает украинский защитник Дмитрий Чигринский, отстранен от участия в еврокубках на один сезон по решению дисциплинарного комитета УЕФА. Наказание носит условный характер, испытательный срок – два года. Также АЕК два домашних еврокубковых матча проведет при пустых трибунах. На клуб наложен штраф в размере 80 тысяч евро.
АЕК наказан за то, что в день матча группового раунда Лиги чемпионов против "Аякса" (0:2) 27 ноября на голландских болельщиков в Афинах были организованы несколько нападений. Это привело к массовым беспорядкам в городе. Конфликты между болельщиками продолжились и на стадионе во время игры.
Добавим, что АЕК прекратил выступление в еврокубках после группового этапа, где греки заняли четвертое место в группе с "Баварией", "Аяксом" и "Бенфикой".
Напомним, что в четверг футболисты "Динамо" на своем поле обыграли "Олимпиакос" в ответном поединке 1/16 финала Лиги Европы со счетом 1:0 и вышли в следующую стадию турнира. Первый поединок в Греции завершился вничью 2:2.
А вот еще один представитель Украины вылетел из еврокубков. "Шахтер" проиграл на выезде "Айнтрахту" со счетом 1:4 и покинул Лигу Европы, первый матч в Харькове неделей ранее завершился вничью 2:2.
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