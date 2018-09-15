Клуб второго дивизиона Англии отказался платить Джону Терри 300 тысяч в месяц

Сегодня, 10:31

"Астон Вилла" не готова платить знаменитому защитнику прежнюю зарплату

Джон Терри и его жена отказались ехать в Москву. Фото Instagram
Джон Терри и его жена отказались ехать в Москву. Фото Instagram

Главный тренер английского футбольного клуба "Астон Вилла" Стив Брюс заявил, что финансовые условия являются основным препятствием на пути к тому, чтобы вновь подписать контракт с Джоном Терри. Бывший защитник лондонского "Челси" и сборной Англии Терри в июле покинул бирмингемский клуб, отыграв в нем один сезон, и с тех пор находится в статусе свободного агента. В среду он сообщил, что отказался от предложения о переходе в московский "Спартак", так как совместно с семьей принял решение, что трансфер в российскую команду на данном этапе не стал бы правильным шагом.

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"Если бы все было в порядке и мы могли бы позволить себе заключить с ним (Терри) контракт, мы сделали бы это в одно мгновение. Но в нынешней ситуации мы не имеем возможности предложить ему зарплату, которую он получал в прошлом сезоне. Конечно, мы не могли конкурировать с предложением, которое поступило ему из России. Все зависит от его дальнейших желаний, мы уважаем их", – сказал Брюс, которого цитирует Birmingham Mail.

В материале говорится, что в прошлом сезоне зарплата Джона Терри в "Астон Вилле" составляла 60 тысяч фунтов в неделю (около 78 тысяч долларов, или более 300 тысяч в месяц). "Астон Вилла" выступает во втором по силе дивизионе английского футбола.

Ранее мы писали, что жена Джона Терри восхищает своей фигурой. В декабре ей исполнилось 36 лет, однако она может дать фору многим любительницам попотеть в тренажерном зале. На своей странице в Instagram девушка поделилась снимком в купальнике с пляжа в Дубае. Фото собрало более тысяч лайков, а также не один десяток восторженных отзывов.
чемпионат Англии, Астон Вилла, Джон Терри

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Источники:

Сегодня|Спорт, РСпорт

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