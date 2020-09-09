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Клуб второй лиги Украины снялся с соревнований, не сыграв ни одного матча в сезоне

9 сентября, 17:37

Александр Трикиша Александр Трикиша

Клуб разорвал контракты с частью игроков, когда прошлый сезон был досрочно остановлен из-за коронавируса

Футбольный клуб "Калуш" из одноименного города в Ивано-Франковской области снимается с розыгрыша Второй лиги Украины сезона 2020/2021 годов. Клуб уже уведомил об этом руководство Профессиональной футбольной лиги Украины, а их матч второго тура против львовских "Карпат", который должен был состояться 12 сентября, отменен, сообщается на официальном сайте "бело-зеленых". Кстати, накануне стало известно, что во львовском клубе вторая волна коронавируса.

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Интересно, что на официальном сайте "Калуша" размещено сообщение за 5 сентября, где идется о том, что клуб продолжит выступление во Второй лиге, а еще в конце августа клуб объявил о просмотре новичков.

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В то же время, в клубе сомневались, что смогут собрать боеспособный коллектив, ведь с большинством игроков были разорваны контракты, когда сезон был досрочно остановлен из-за коронавируса.

"После того, как соревнования в чемпионате второй лиги ПФЛ Украины весной этого года в связи с пандемией COVID-19 были приостановлены, в клубе разорвали трудовые соглашения с частью игроков, с другой – подписали новые контракты, которые должны действовать уже с нового сезона", – говорится в сообщении.

Отметим, что матч первого тура "Калуша" против "Эпицентра" из Дунаевцев также не состоялся. Согласно регламенту, за две неявки без уважительной причины команда снимается с соревнований.

Смотрите, как "Карпаты" провели один из последних матчей в Премьер-лиге:

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футбол Калуш Карпаты Львов вторая лига

Источник: Сегодня|Спорт

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