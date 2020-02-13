Клуб Ярмоленко попал в скандал, из-за детей, которые выводят футболистов на поле

Родители платят клубам, чтобы именно их дети вышли на поле за ручку с игроком

"Вест Хэм" / Фото: AFP

В чемпионате Англии разгорелся скандал. Известно, что многие клубы ничего не требуют от родителей за то, что бы их дети вывели футболистов на поле. Семь клубов английской Премьер-лиги право выйти на поле с футболистами разыгрывают среди членов фан-клубов и не берут за это деньги. Этими клубами являются "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Саутгемптон" и "Ньюкасл".

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Но есть клубы, которые требую за это деньги. Издание The Telegraph опубликовало материал с суммами, которые родители платят клубам за то, чтобы их дети вышли на поле с футболистами за руку. Так, "Вест Хэм", "Ноттингем Форест", "Норвич" и "Астон Вилла" за такую услугу получают 500 фунтов. В целом речь идет о суммах от 100 до 700 фунтов.

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