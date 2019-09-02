Клуб Ярмоленко продал рекордсмена чемпионата Англии в Испанию

Хавьер Эрнандес. Фото: ФК "Севилья"

Команда украинского вингера Андрея Ярмоленко английский "Вест Хэм" рассталась с забивным нападающим. Мексиканский нападающий Хавьер Эрнандес перешел из лондонского клуба в "Севилью". Испанцы заплатили за форварда компенсацию в размере 8 млн евро, сообщает Goal.com.

Эрнандес перешел в "Вест Хэм" из леверкузенского "Байера" в 2017 году за 17,8 млн евро. В сезоне-2018/19 Чичарито провел за "Вест Хэм" 25 матчей в английской Премьер-лиге. На его счету семь забитых мячей. В текущем сезоне на счету мексиканского форварда один гол в двух матчах АПЛ. Всего за "молотобойцев" Хавьер сыграл 63 матча, забил 17 мячей и сделал 4 голевые передачи. Контракт нападающего с лондонцами истекает в июне 2020 года.

Ранее Эрнандес защищал цвета английского "Манчестер Юнайтед", мадридского "Реала" и леверкузенского "Байера", откуда перешел в "Вест Хэм" за 17,8 млн евро. В составе сборной Мексики футболист провел 108 матчей, в которых отметился 51 голом.

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Ранее мы писали, что мексиканский одноклубник Ярмоленко вписал свое имя в историю чемпионата Англии. Хавьер Эрнандес наколотил 50 голов в Премьер-лиге в составе двух разных команд.

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Как Чичарито забивал в чемпионате Англии:

Напомним, что сам Андрей Ярмоленко забил первый гол после тяжелой травмы. Украинец отличился в победном матче против "Норвича".

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