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Клуб Ярмоленко собрался купить легенду боснийского футбола

Сегодня, 17:26

"Вест Хэм" планирует летом заключить соглашение с Эдином Джеко

Джеко готов уехать в Англию
Джеко готов уехать в Англию. Фото: AFP
Клуб Ярмоленко собрался купить легенду боснийского футбола //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/8b6/fd1/5ca8b6fd1f353.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/8b6/fd1/5ca8b6fd1f353.jpg Футбол "Вест Хэм" планирует летом заключить соглашение с Эдином Джеко

Английский "Вест Хэм Юнайтед" согласовал с нападающим итальянской "Ромы" Эдином Джеко условия личного контракта, сообщает Il Tempo. 

По информации источника, английский клуб планирует заключить двухлетнее соглашение с боснийским форвардом. При этом сообщается, что "Рома" отклонила первое предложение "Вест Хэма" по трансферу 33-летнего игрока, так как намерена продать его не менее чем за 20 млн евро. Действующий контракт Джеко с "Ромой" рассчитан до июня 2020 года. 

Ранее сообщалось, что в услугах Джеко также заинтересован миланский "Интер". 

Джеко выступает в составе "Ромы" с 2016 года. В нынешнем сезоне нападающий сборной Боснии и Герцеговины принял участие в 25 матчах за "Рому" в чемпионате Италии, забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи.

Напомним, что в марте сборная Боснии на своем стадионе обыграла Армению в первом туре квалификационного раунда к чемпионату Европы 2020 года – 2:1. Победу команде Роберта Просинечки принесли голы Крунича и Милошевича, у гостей с пенальти отличился Мхитарян. Этот матч стал 100-м в составе национальной команды для форварда Эдина Джеко. Перед стартовым свистком ему вручили памятную футболку.

Кстати, за "Вест Хэм" выступает украинский полузащитник Андрей Ярмоленко. Но на поле он давно не появлялся из-за травмы.

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Тег футбол, Вест Хэм, Эдин Джеко

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