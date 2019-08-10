Клуб Зинченко разгромил команду Ярмоленко в чемпионате Англии

Зинченко надежно сыграл в обороне / Фото: AFP

Действующий чемпион Англии "Манчестер Сити" стартовал с крупной победы над "Вест Хэмом" в первом туре Премьер-лиги. Команда Хосепа Гвардиолы в гостях одержала победу со счетом – 5:0. Автором хет-трика стал Рахим Стерлинг. Еще по голу на счету Габриэла Жезуса и Серхио Агуэро, реализовавшего пенальти.

Еще один гол Жезуса был отменен благодаря системе видеопомощи арбитрам (VAR). Судья усмотрели небольшой офсайд у Стерлинга. VAR лишь в этом сезоне появилась в английском чемпионате.

Надо сказать, что у "МанСити" отыграл весь матч в защите Александр Зинченко. А вот полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко не попал даже в заявку на игру. Украинец еще полностью не восстановился от травмы, которую получил еще в прошлом сезоне.

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"Вест Хэм Юнайтед" (Лондон) – "Манчестер Сити" (Манчестер) – 0:5

Голы: Жезус (25), Стерлинг (51), Стерлинг (75), Агуэро (86, пен.), Стерлинг (90+2).

Напомним, что "Ливерпуль" является действующим победителем Лиги чемпионов. В финале был повержен другой английский клуб – "Тоттенхэм".

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