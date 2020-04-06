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Клуб Зинченко в трауре: от коронавируса умерла мать Хосепа Гвардиолы

6 апреля, 17:57

Александр Трикиша

82-летняя женщина ушла из жизни в родной Барселоне

Мать главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы Долорс Сала Каррио скончалась от коронавируса в 82-летнем возрасте. Об этом сообщается на официальном сайте английского клуба. Известно, что женщина умерла в Барселоне. Других подробностей трагедии не сообщают. Ранее мы писали, что Гвардиола пожертвовал крупную сумму денег на борьбу с коронавирусом.

"Каждый, кто связан с клубом, выражает свои самые искренние соболезнования в это самое печальное время Пепу, его семье и всем их друзьям", – говорится в заявлении клуба.

Ранее сообщалось, что врач французского футбольного клуба покончил с собой после заражения коронавирусом. Мэр города Реймс Арно Робин сообщил, что врач предсмертную записку, но ее содержание не стал раскрывать.

Напомним, что в конце марта бывший президент "Реала" Лоренсо Санс умер от коронавируса. Бывший функционер был госпитализирован всего несколько дней до этого. Санс управлял "Реалом" с 1995 по 2000 год, а затем был владельцем "Малаги" с 2006 по 2010-й год.

В Европе замедляется распространение коронавируса:

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чемпионат Испании Манчестер Сити Хосеп Гвардиола коронавирус

Источник: Сегодня|Спорт

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