Клуб Зинченко выиграл у "МЮ" борьбу за 26-летнего "лиса"

Чемпионы Англии нашли замену Венсану Компани в лице защитника "Лестера" Гарри Магуайра

Гарри Магуайр. Фото: Getty Images

Центральный защитник "Лестер Сити" Гарри Магуайр с высокой долей вероятности этим летом станет футболистом "Манчестер Сити". Об этом сообщает The Times. "Лисы" оценили своего лидера в 90 млн евро, однако ни один из манкунианских клубов не согласился выплатить "Лестеру" такую сумму. Более того, "МЮ" отказался платить больше 45 миллионов. В свою очередь, руководство "Сити" готово выложить за британского защитника 73 млн евро. Эта сумма устраивает "Лестер".

По информации в СМИ, главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола видит в Магуайре замену Венсану Компани, попрощавшемуся с клубом по завершении сезона-2018/19. В минувшем сезоне чемпионата Англии на счету 26-летнего Магуайра три забитых мяча – в 31 сыгранном матче.

Как мы писали ранее, самый дорогой украинский футболист подписал пятилетний контракт с "Манчестер Сити". Александр Зинченко теперь до 2024 года связан контрактными обязательствами с чемпионами Англии. "Еще пять лет в "Манчестер Сити" – это честь для меня", – заявил Зинченко.

А на днях, как мы сообщали, суперкомпьютер предсказал новый титул для Зинченко в Англии. Программа прогнозирует в следующем сезоне победу "Манчестер Сити" в Премьер-лиге, "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" войдут в тройку.

Обзор матча, сделавшего "МанСити" чемпионом Англии-2019

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