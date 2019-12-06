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Клубу Абрамовича сократили трансферный бан: "Челси" сможет покупать игроков

6 декабря, 14:19

Английский клуб сможет подписывать футболистов в зимнее трансферное окно

Футболисты "Челси"

Футболисты "Челси" / Фото: Официальный сайт ФК "Челси"

Спортивный арбитражный суд (CAS) на своем официальном сайте объявил о пересмотре санкций в отношении лондонского "Челси" со стороны ФИФА.

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По итогам пересмотра дела запрет на трансферы, наложенный на английский клуб в этом году и рассчитанный на два трансферных окна, был сокращен до одного периода. Таким образом, "Челси" сможет приобретать футболистов уже в январе следующего года. Также был вдвое сокращен штраф в отношении клуба, который теперь составляет 274 тысячи евро.

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Напомним, трансферный запрет был наложен на "Челси" из-за неоднократных нарушений при переходах юных футболистов. Из-за бана клуб не купил ни одного игрока перед началом нынешнего сезона.

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Ранее мы также сообщали, что наставник "Манчестер Сити" Гвардиола лично поблагодарил фанатов, которые пришли на матч с "Шахтером". Каталонский тренер написал письмо каждому из 114 болельщиков, которые отправились в Украину на матч Лиги чемпионов.

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чемпионат Англии Челси Лондон

Источник: Сегодня|Спорт

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