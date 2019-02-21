Клубы договорились об отсрочке платежа за погибшего в авиакатастрофе футболиста

"Кардифф" ожидает результатов расследования и не будет платить по счету до 27 февраля

Футболист Эмилиано Сала погиб во время перелета в Уэльс. Фото: AFP

Клубы договорились об отсрочке платежа за погибшего в авиакатастрофе футболиста //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/e75/a2e/5c6e75a2e5bb7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/e75/a2e/5c6e75a2e5bb7.jpg 2019-02-21T11:58:39+02:00 Футбол "Кардифф" ожидает результатов расследования и не будет платить по счету до 27 февраля

Валлийский "Кардифф" и французский "Нант" договорились перенести до 27 февраля выплату первого транша за переход аргентинского футболиста Эмилиано Салы, который погиб в авиакатастрофе. Сала 19 января перешел из "Нанта" в "Кардифф" за 15 миллионов фунтов. В расположение новой команды футболист вылетел на легком одномоторном самолете Piper Malibu, который в ночь на 22 января пропал с радаров. 3 февраля на дне пролива Ла-Манш был обнаружен потерпевший крушение борт. Среди обломков нашли тело одного из пассажиров, позже спасатели его извлекли. Полиция графства Дорсет подтвердила, что это тело Салы.

Позднее "Нант" потребовал от "Кардиффа" выплаты 15 миллионов фунтов, но валлийский клуб заморозил выплату первого запланированного платежа "Нанту" до того, пока они не ознакомятся с документацией, а французский клуб пригрозил иском. 8 февраля появилась информация, что "Кардифф" может попасть под санкции ФИФА, если в течение 10 дней не выплатит "Нанту" первый взнос за трансфер Салы.

Сообщается, что "Кардифф" ожидает результатов расследования, поэтому клубы договорились отсрочить до 27 февраля перевод первого транша в размере 5,27 миллиона фунтов стерлингов.

Напомним, что сегодня появились неожиданные подробности перехода погибшего футболиста Салы в "Кардифф". Трансфер аргентинского футболиста могут признать недействительным.

Ранее стала известна причина смерти пропавшего футболиста Эмилиано Салы. Комиссия по расследованию авиапроисшествий Британии опубликует окончательный отчет об авиакатастрофе через 6-12 месяцев. Краткий отчет будет представлен в течение двух недель.

Куда исчез футболист Эмилиано Сала, сюжет от 25 января:

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Источники: Сегодня|Спорт , independent Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.