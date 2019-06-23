Клубы Испании установили трансферный рекорд за календарный месяц
Испанские клубы активнее всех ведут себя на трансферном рынке
Клубы испанской Примеры установили новый трансферный рекорд за календарный месяц в топ-5 европейских чемпионатах. Как сообщает AS, испанские клубы с начала июня совершили сделок на 800 миллионов евро. На входящие трансферы было потрачено 236,35 миллиона евро, а вот на продаже игроков было заработано 536,27 миллиона.
Отметим, что пока самым дорогостоящим трансфером является покупка "Реалом" вингера "Челси" Эдена Азара за 100 миллионов евро.
Азар забивал в финале Лиги Европы:
Как мы писали, на презентацию Азара в "Реале" пришло в четыре раза больше людей, чем на весь чемпионат Украины. Представление бельгийца стоимостью 100 млн евро собрало на трибунах "Сантьяго Бернабеу" 50 тысяч болельщиков.
Интересно, что по информации transfermarkt.com, только "Реал" потратил на покупки 253 миллиона евро – кроме Азара команду пополнили Лука Йович (60 млн евро), Ферлан Менди (48 млн евро), Родриго Силва (45 млн). А еще в марте стало известно, что в конце сезона к команде присоединится Эдер Мелитао.
Кстати, мы сообщали ранее, что агент отговорил капитана "Аякса" переходить в "Барселону" из-за комиссионных от "Пари-Сен-Жермен". Маттейс де Лигт склоняется к переходу в "ПСЖ", а его агент на этом заработает 10 миллионов евро. Напомним, что гол де Лигта вошел в число лучших в финальной части Лиги наций, уступив только трем выстрелам Криштиану Роналду. Сборная Голландии в финале турнира уступила Португалии со счетом 0:1.
Гол Маттейса де Лигта в ворота Англии:
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