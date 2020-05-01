Клубы из ТОП-чемпионата Европы готовы доиграть сезон, но некоторым "плевать на футбол"

Все 20 клубов чемпионата Италии согласны на возобновление сезона 2019/20, передает Football Italia. Боссы лиги провели голосование среди всех клубов высшего дивизиона итальянского футбола и получили положительный ответ от всех участников нынешнего розыгрыша. Сразу четыре клуба высшего итальянского дивизиона готовы возобновить свои тренировки с начала следующей недели: СПАЛ, "Болонья" и "Парма", а также "Сассуоло".

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Отмечается, что президент "Брешии" Массимо Челлино и вовсе открыто заявлял, что ему плевать на футбол в момент пандемии и что он готов не выпускать команду на поле и получать технические поражения со счетом 0:3 – все из-за уважения к жителям Брешии и тех, кого они потеряли. На момент остановки чемпионата лидером Серии А был "Ювентус" – 26 матчей, 63 очка.

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Напомним, из-за пандемии коронавируса Италия в марте одной из первых в Европе приостановила розыгрыш национального чемпионата. Футбольное руководство не раз подчеркивало важность доигровки Серии А, однако министр спорта Италии Винченцо Спадафора не исключил, что решение об окончании сезона во Франции может стать основным для всей Европы.

Смотрите, как "Ювентус" обыграл "Интер" перед остановкой чемпионата Италии:

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