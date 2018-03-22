Клюйверт отказался пожать руку Диего Марадоне
Скандальный эпизод с участием двух звезд мирового футбола произошел перед выставочным поединком
Бывший нападающий сборной Голландии Патрик Клюйверт перед началом выставочного матча команд Жозе Моуринью и Диего Марадоны не пожал руку легендарному аргентинскому футболисту.
Во время обмена рукопожатиями Диего протянул голландцу руку, но тот проигнорировал жест и поздоровался со следующим по очереди футболистом. Неизвестно, существует ли какой-то конфликт между легендами.
Диего Марадона – чемпион мира 1986 года и серебряный призер ЧМ-1990. Патрик Клюйверт – победитель Лиги чемпионов сезона-1994/95 и бронзовый призер Евро-2000 и Евро-2004.
Ранее Диего Марадона назвал фаворита чемпионата мира-2018, и это не Аргентина. Знаменитый футболист считает, что лучшие шансы выиграть мундиаль – у Германии и Испании.
Kluivert not a huge fan of Maradona I take it?— Taz (@TazPhalora) March 21, 2018
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В ноябре прошлого года стало известно, что Марадона хочет посадить в тюрьму собственную дочь. Знаменитый аргентинец обвиняет родственницу в краже большой суммы денег.
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