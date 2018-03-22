Клюйверт отказался пожать руку Диего Марадоне

Сегодня, 19:24

Скандальный эпизод с участием двух звезд мирового футбола произошел перед выставочным поединком

Клюйверт отказался пожать руку Диего Марадоне
Клюйверт отказался пожать руку Диего Марадоне

Бывший нападающий сборной Голландии Патрик Клюйверт перед началом выставочного матча команд Жозе Моуринью и Диего Марадоны не пожал руку легендарному аргентинскому футболисту.

Во время обмена рукопожатиями Диего протянул голландцу руку, но тот проигнорировал жест и поздоровался со следующим по очереди футболистом. Неизвестно, существует ли какой-то конфликт между легендами.

Диего Марадона – чемпион мира 1986 года и серебряный призер ЧМ-1990. Патрик Клюйверт – победитель Лиги чемпионов сезона-1994/95 и бронзовый призер Евро-2000 и Евро-2004.

Ранее Диего Марадона назвал фаворита чемпионата мира-2018, и это не Аргентина. Знаменитый футболист считает, что лучшие шансы выиграть мундиаль – у Германии и Испании.

В ноябре прошлого года стало известно, что Марадона хочет посадить в тюрьму собственную дочь. Знаменитый аргентинец обвиняет родственницу в краже большой суммы денег.
Диего Марадона, Патрик Клюйверт, рукопожатие

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Источники:

Сегодня|Спорт, Eurosport

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