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Кобин: "Шахтеру" нельзя терять очки. Сейчас уже пошли игры за чемпионство"

Сегодня, 10:56

Украинский футболист считает, что Швед не сможет навязать Мораесу борьбу в гонке бомбардиров

Василий Кобин
Василий Кобин. Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"
Кобин: "Шахтеру" нельзя терять очки. Сейчас уже пошли игры за чемпионство" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/0dc/864/5c80dc864bdc5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/0dc/864/5c80dc864bdc5.jpg Футбол Украинский футболист считает, что Швед не сможет навязать Мораесу борьбу в гонке бомбардиров

Бывший игрок "Карпат", "Шахтера" и сборной Украины Василий Кобин поделился ожиданиями от предстоящего в воскресенье в Харькове матча между его бывшими командами. Напомним, матч 21-го тура чемпионата Украины состоится в воскресенье, 10 марта. Ранее Андрей Воробей заявил об игре "Шахтер" – "Карпаты" следующее: "С защитниками дончан Шведу будет намного легче".

- Осенью "Карпаты" на своем поле разгромно проиграли "Шахтеру", смогут ли они взять реванш в Харькове?

- Я думаю, что "Шахтер" победит, потому что команда у них более сыгранная и сбалансированная. Плюс, "Шахтеру" нельзя терять очки. Сейчас уже пошли игры за чемпионство. Я не думаю, что "Шахтер" хочет ближе подпустить к себе "Динамо".

- Стоит ли ждать забитых голов от Шведа в матче против "Шахтера"?

- Марьян показывает яркую игру, у него нестандартное мышление. Он может забить "Шахтеру", но забитые голы не засчитываются в турнирную таблицу, они не конвертируются в очки. Если "Карпаты" проигрывают "Шахтеру" со счетом 3:1 или 3:2, или 4:1 в таблицу очки все равно не пойдут. У Марьяна будут шансы забить, потому что он сейчас набрал хорошую форму. Также у него есть стимул – поехать в "Селтик" в хорошей форме. Я думаю, что шансы у него, конечно, будут.

- С учетом того, что "Карпаты" будут играть во второй шестерке, где команды слабее, сможет ли Швед догнать Мораеса в бомбардирской гонке?

- Наверное, нет. По моему мнению, лучше играть в первой шестерке, потому что команды там больше атакуют, они более мастеровитые, чем во второй шестерке, где команды больше думают об обороне. Я думаю, что Мораес забьет еще голов 10 в верхней шестерке.

Как сообщалось ранее, скауты "Шахтера" просматривали матч "Порту" – "Бенфика".

Также сообщалось, что отступные за новичка "Шахтера" Тете составят 150 млн евро

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Тег чемпионат Украины, Шахтер Донецк, Карпаты Львов , Василий Кобин

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Источник:

xsport.ua

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