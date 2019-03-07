Кобин: "Шахтеру" нельзя терять очки. Сейчас уже пошли игры за чемпионство"
Украинский футболист считает, что Швед не сможет навязать Мораесу борьбу в гонке бомбардиров
Бывший игрок "Карпат", "Шахтера" и сборной Украины Василий Кобин поделился ожиданиями от предстоящего в воскресенье в Харькове матча между его бывшими командами. Напомним, матч 21-го тура чемпионата Украины состоится в воскресенье, 10 марта. Ранее Андрей Воробей заявил об игре "Шахтер" – "Карпаты" следующее: "С защитниками дончан Шведу будет намного легче".
- Осенью "Карпаты" на своем поле разгромно проиграли "Шахтеру", смогут ли они взять реванш в Харькове?
- Я думаю, что "Шахтер" победит, потому что команда у них более сыгранная и сбалансированная. Плюс, "Шахтеру" нельзя терять очки. Сейчас уже пошли игры за чемпионство. Я не думаю, что "Шахтер" хочет ближе подпустить к себе "Динамо".
- Стоит ли ждать забитых голов от Шведа в матче против "Шахтера"?
- Марьян показывает яркую игру, у него нестандартное мышление. Он может забить "Шахтеру", но забитые голы не засчитываются в турнирную таблицу, они не конвертируются в очки. Если "Карпаты" проигрывают "Шахтеру" со счетом 3:1 или 3:2, или 4:1 в таблицу очки все равно не пойдут. У Марьяна будут шансы забить, потому что он сейчас набрал хорошую форму. Также у него есть стимул – поехать в "Селтик" в хорошей форме. Я думаю, что шансы у него, конечно, будут.
- С учетом того, что "Карпаты" будут играть во второй шестерке, где команды слабее, сможет ли Швед догнать Мораеса в бомбардирской гонке?
- Наверное, нет. По моему мнению, лучше играть в первой шестерке, потому что команды там больше атакуют, они более мастеровитые, чем во второй шестерке, где команды больше думают об обороне. Я думаю, что Мораес забьет еще голов 10 в верхней шестерке.
Как сообщалось ранее, скауты "Шахтера" просматривали матч "Порту" – "Бенфика".
Также сообщалось, что отступные за новичка "Шахтера" Тете составят 150 млн евро
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