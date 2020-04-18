Когда лысина похожа на яйцо: испанский кипер уморительным видео поздравил всех с пасхой

Пепе Рейна решил немного удивить во время карантина

Вратарь "Астон Виллы" Пепе Рейна, арендованный у "Милана", не теряет в изоляции чувство юмора. У испанского кипера уровень иронии просто идеальный. 37-летний футболист решил сравнить свою лысую голову с яйцом и таким образом поздравить всех с пасхой. На опубликованном видео Рейна замаскировал свою лысину под одно из яиц и резко выскочил под группу Queen.

"Мы все еще дома, но всегда с улыбкой", – подписал видео Рейна у себя в Instagram.

Пепе Рейна Видео: Instagram

Напомним, не так давно Рейна переболел коронавирусом, после чего поделился тем, чего это ему стоило. Чемпион Европы испанец Пепе Рейна вернулся на ворота – пока что на площадке возле своего дома.

Напомним, в январе вратарь "Милана" Пепе Рейна вернулся в Англию, где играл за "Ливерпуль" с 2005 по 2013 год. 37-летний испанец перебрался в "Астон Виллу", с которой заключил договор аренды до конца сезона.

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