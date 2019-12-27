Когда не хватает VAR: Арбитр не засчитал явный гол в чемпионате Италии

Мяч на полметра пересек линию ворот, но рефери гол не засчитал

В матче 18-го тура второй по силе лиги Италии между "Козенцей" и "Эмполи" (1:0) арбитр не засчитал явный гол гостей после невероятного удара Самуэля Риччи из-за пределов штрафной. После выстрела Ричи мяч угодил в перекладину, отрикошетил от газона и вылетел в поле.

Рефери не увидел, что мяч пересек линию поля, поэтому взятие ворот не засчитал, но на повторе отчетливо видно, что мяч ударился об газон на полметра от линии ворот. К несчастью для гостей, в Серии В пока не работает система видеопомощи арбитрам (VAR). В итоге "Эмполи" потерпел минимальное поражение.

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После матча герой эпизода сожалел, что его шедевр не засчитали и выразил уверенность, что рефери тоже будет жалеть, когда посмотрит повтор.

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