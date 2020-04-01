Когда нечего смотреть: телеправа на чемпионат Беларуси купили 12 стран, в том числе Украина и Индия

Как известно, спрос рождает предложение. Футбольный "голод" у болельщиков приводит к тому, что они готовы смотреть даже соревнования низкого уровня, которые проходят у них на глазах. В Европе чемпионат Беларуси по футболу остался единственным, который не остановился из-за коронавируса. И все больше стран готовы его транслировать. К слову, на днях Милевский принес победу брестскому "Динамо" в матче чемпионата Беларуси.

Права на телетрансляции матчей белорусского первенства приобрели уже 12 стран. Например, как сообщает Betting Insider, российский канал "Матч ТВ" заплатил за это 210 тысяч долларов. При этом, контракт может быть приостановлен, если чемпионат Беларуси закроют на карантин из-за коронавируса. Или же в Европе возобновятся элитные национальные чемпионаты из основного пула трансляций.

Права показывать белорусский футбол приобрела и Украина. Также этот чемпионат транслируют: Литва, Болгария, Северная Македония, Сербия, Хорватия, Босния и Герцеговина, Черногория, Словения, Израиль и даже Индия!

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Интересно, что в Беларуси также продолжается чемпионат по хоккею, который транслирует украинский телеканал XSport.

Смотрите, как Милевский поет гимн Беларуси перед матчами

Милевский поет гимн Беларуси Видео: Instagram

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