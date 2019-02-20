Когда оборона круче атаки: обзор матча "Ливерпуль" – "Бавария"

Мерсисайдцы с мюнхенцами разошлись миром в 1/8 финала ЛЧ

Кейта бил через себя. Фото: AFP

Когда оборона круче атаки: обзор матча "Ливерпуль" – "Бавария" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/c85/f58/5c6c85f58bd6a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/c85/f58/5c6c85f58bd6a.jpg 2019-02-20T00:41:09+02:00 Футбол Мерсисайдцы с мюнхенцами разошлись миром в 1/8 финала ЛЧ

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" и "Бавария" победителя не выявили. Матч на "Энфилде" хоть и проходил в хорошем темпе, но оказался скудным на голевые моменты. Немцы хорошо сковали атакующий потенциал "красных". И за весь матч мерсисайдцы лишь дважды создали опасность. В первом моменте Салах толком не дотянулся до мяча, а во втором – Мане не попал в створ. Баварцам и того не удалось создать. В итоге ничья – 0:0. Мы вели онлайн-трансляцию матча "Ливерпуль" – "Бавария". Ответный матч "Бавария" – "Ливерпуль" состоится в Мюнхене 13 марта.

"Ливерпуль" – "Бавария" – 0:0

"Ливерпуль": Алисон, Александр-Арнольд, Матип, Фабиньо, Робертсон, Хендерсон, Вейналдум, Кейта (Милнер, 76), Мане, Фирмино (Ориги, 76), Салах.

"Бавария": Нойер, Киммих, Зюле, Хуммельс, Алаба, Мартинес, Тьяго Алькантара, Гнабри (Рафинья 90+1), Хамес (Санчеш, 87), Коман (Рибери, 81), Левандовски.

Обзор первого тайма "Ливерпуль" – "Бавария":

Обзор второго тайма "Ливерпуль" – "Бавария":



Напомним, что без голов в параллельном матче сыграли "Лион" и "Барселона".

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