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Когда снова увидим Зинченко: названа новая дата возобновления чемпионата Англии

28 апреля, 08:18

Александр Трикиша

Представители клубов обсудят планы по возобновлению сезона 1 мая

Чемпионат Англии может возобновиться 8 июня и завершиться к концу июля, сообщает Goal. 1 мая клубы проведут видеоконференцию, где обсудят планы по возобновлению сезона. Ранее мы писали, что первый клуб английской Премьер-лиги открыл тренировочный лагерь. "Арсенал" начал занятия с учетом ограничений во время пандемии.

Как сообщает издание, матчи, скорее всего, придется проводить без зрителей. Английская футбольная лига (EFL) потребовала, чтобы перед возобновлением турнира футболисты и персонал прошли обязательное тестирование на коронавирус.

Ранее мы писали, что вратарь "Тоттенхэма" выставил на аукционе перчатки с финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля". Вырученные деньги от продажи экипировки Уго Льориса пойдут на борьбу с коронавирусом.

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Ранее мы писали, что в УЕФА приняли решение о путевках в еврокубки из недоигранных чемпионатов. Если из-за пандемии сезон в украинской Премьер-лиге не удастся доиграть, в Лигу чемпионов пройдет "Заря", а не киевское "Динамо".

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чемпионат Англии коронавирус

Источник: Сегодня|Спорт

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