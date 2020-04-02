"Когда сын зовет своего отца": футболист "Баварии" рассказал, почему едва не погиб в аварии

Защитник мюнхенской "Баварии" Жером Боатенг прокомментировал аварию, в которую попал 31 марта на одном из немецких автобанов. По дороге к сыну в Лейпциг "Мерседес" футболиста на летней резине во время снегопада занесло и выбросило в отбойник. Ущерб авто оценивается в 25 тысяч евро, сам Боатенг сильно не пострадал, но был на грани. А "Бавария" оштрафует своего игрока обороны за нарушение правила карантина во время пандемии коронавируса.

"Я принимаю каждый штраф в мире, если он оправдан. И я знаю, что было ошибкой не сообщить клубу о моей поездке, но в тот момент я просто думал о сыне. У него были проблемы со здоровьем. Когда сын зовет своего отца, тогда, конечно, я все равно пойду, независимо от того, в какое время. Я принимаю каждый штраф за него, в конце концов, это мой сын. Хочу быть отцом, который не уходит в момент, когда нужно быть со своим четырехлетним сыном", — заявил Боатенг.

Ранее мы сообщали, что Боатенг хочет покинуть "Баварию", но его не отпускают. В начале 2020 года нешуточный конфликт разгорелся на тренировке мюнхенского клуба между Жеромом и полузащитником Леоном Горецка.

Смотрите также, как "Бавария" в Лиге чемпионов переиграла "Челси"

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама