Когда-то это должно было случиться: "Эвертон" готов купить форварда сборной Бразилии Эвертона

В клубе готовы заплатить за футболиста 30 миллионов евро

Эвертон Соарес / Фото: Twitter

"Эвертон" начал работу над переходом футболиста по фамилии Эвертон из "Гремио", сообщает ESPN со ссылкой на Gazeta Esportiva. По информации источника, "ириски" готовятся сделать бразильскому клубу предложение в размере 30 миллионов евро уже в зимнее трансферное окно.

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Главный тренер ливерпульской команды Карло Анчелотти связался с 23-летним нападающим и сообщил о желании видеть его в коллективе.

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Напомним, об интересе "Эвертона" к Эвертону стало известно в декабре прошлого года, когда пост наставника команды занимал португалец Марку Силва. Ранее форвардом интересовался лондонский "Арсенал".

В минувшем сезоне бразильской Серии А Эвертон в 30-ти матчах записал на свой счет 11 мячей и пять результативных передач, а также получил три желтые карточки.

Кстати, у тренера "МЮ" серьезные проблемы с налоговой. Журналисты раскопали схемы, с помощью которых норвежец скрывает свои доходы.

Смотрите, как "Эвертон" обыгрывал "Манчестер Юнайтед" в АПЛ:

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