"Когда ты понимаешь, что футбол возвращается...": звезду футбола потроллили за пост в Twitter

Уэйн Руни подшутил над возвращением футбола в Англию и нарвался на ответную шутку

Знаменитый английский нападающий Уэйн Руни отреагировал на возобновление сезона в Англии. Футболист "Дерби Каунти" разместил на своей странице в Twitter свое детское фото, на котором он улыбается и оставил подпись: "Когда ты понимаешь, что футбол возвращается на следующей неделе…"

В ответ подписчики бывшего форварда "Манчестер Юнайтед" подкололи его, напомним, кто близится к золотым медалям Премьер-лиги. "… И когда ты вспоминаешь, что "Ливерпуль" готовится выиграть лигу", – написали в комментариях к фото Руни.

Кстати, ранее мы писали, что голодный "Ливерпуль" после карантина проглотил "Блэкберн" и не заметил: спарринг на "Энфилд Роуд".

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Руни является воспитанником "Эвертона". За основную команду "ирисок" он выступал с 2002 по 2004 год, после чего перешел в "Манчестер Юнайтед". В стане "красных дьяволов" выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы, стал пятикратным чемпионом Англии и лучшим бомбардиром в истории клуба. Летом 2017 года Руни вернулся в "Эвертон", подписав двухлетний контракт. В следующем сезоне нападающий провел 40 игр в составе ливерпульского клуба и забил 11 мячей. В активе Руни 119 матчей и 53 гола за сборную Англии, цвета которой он защищал с 2003 по 2016 год.

Ранее мы писали, что звезду сборной Англии "словили" в ночном клубе в обнимку со стриптизершами. Тем не менее Руни не сильно прятался от камер.

Смотрите, как Уэйн Руни забивал в английской Премьер-лиге

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