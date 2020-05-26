У "Дьяволов" выросли крылья: 21 год назад сыграли самые драматичные три минуты финалов Лиги чемпионов

21 год назад – 26 мая 1999-го – на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне прошел один из лучших и самых драматичнейших финалов в истории Лиги чемпионов "Манчестер Юнайтед" – "Бавария". Последние три минуты матча стали волшебным спасением для английского клуба и кошмаром для немецкого гранда. Манкунианцы, которые уступали большую часть матча, вырвали победу со счетом 2:1.

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Причем, в день финала бывшему тренеру МЮ сэру Мэтту Басби, который умер в 1994 году, исполнилось бы 90 лет. И до того дня он оставался единственным коучем "Юнайтед", выигравшим с клубом главный клубный трофей. Также накануне вратарь "Дьяволов" Петер Шмейхель объявил о завершении карьеры летом 1999 года, и финал должен был стать его последним матчем. А из-за дисквалификации капитана команды Роя Кина Шмейхель вышел на поле с повязкой.

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Уже в дебюте матча МЮ ожидал холодный душ – Ронни Йонсен грубо сфолил на Карстене Янкере недалеко от ворот англичан, и ударом со штрафного великолепный Марио Баслер поразил дальний угол, открыв счет в матче уже на шестой минуте и выведя баварцев вперед. В дальнейшем забить могла, как одна, так и другая команда, но после 90 минут встречи счет не изменился.

Однако команда Алекса Фергюсона не умела сдаваться. И уже на первой добавленной минуте "Манчестер Юнайтед" заработал угловой, и в штрафную площадь прибежал даже Петер Шмейхель. Дэвид Бекхэм навесил в штрафную, мяч начал скакать от одного футболиста к другому, пока вышедший на замену Тедди Шерингем не переправил его в ворота — 1:1. И после этого гола у "Дьяволов" выросли крылья.

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Вскоре "Юнайтед" заработал еще один угловой, но в этот раз Шмейхель решил не рисковать и не бежать в штрафную. Снова Бекхэм навесил, последовала скидка Шерингема на Сульшера, который также вышел на замену во втором тайме, и будущий тренер манкунианцев отправил снаряд под перекладину ворот "Баварии" — 2:1! И это была победа. На поле выскочили все игроки и тренеры МЮ, а Шмейхель на радостях даже сделал сальто.

"Манчестер Юнайтед" стал первым английским клубом, который сделал требл – выиграл Кубок, чемпионат страны и Лигу чемпионов. А футболисты "Баварии" не могли сдержать слез. Самуэль Куффур даже колотил кулаками по газону. Но самый болезненный удар получил легендарный Лотара Маттеус, который так и не выиграл Лигу чемпионов УЕФА: он ушел с поля за 10 минут до конца матча и наблюдал со скамейки запасных за крахом мюнхенцев.

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Тедди Шерингем и Пол Скоулз / Фото: Reuters

Любопытно, что президент УЕФА Леннарт Юханссон не ожидал подвоха и покинул свою ложу на трибуне, чтобы спуститься вниз и вручить кубок, уже украшенный ленточками цветов "Баварии", еще до гола Шерингема. Выйдя из туннеля после финального свистка в матче, он был ошеломлен. "Я не мог в это поверить. Победители плачут, а проигравшие танцуют".

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