Когда украинцы стартуют в еврокубках: календарь нового сезона Лиги Европы

Вслед за квалификацией Лиги чемпионов сезона 2020/2021 стартует отбор Лиги Европы. Пандемия коронавируса повиляла на проведение нового еврокубкового сезона, поэтому он стартует до завершения предыдущего. В связи с этим УЕФА изменила формат квалификации – все отборочные этапы будут состоять из одного матча, а привычный формат вернется уже в основной сетке.
Когда стартуют "Динамо" и "Шахтер": календарь нового сезона Лиги чемпионов
Также было решено повременить с внедрением системы VAR на групповой стадии, она заработает только с плей-офф.
Украину в Лиге Европы представят три клуба. Первым стартует "Колос" из Ковалевки. Дебютант Премьер-лиги в первом же сезоне завоевал путевку в еврокубки и будет стартовать со второго квалификационного раунда. В третьем к нему присоединится другой дебютант еврокубков черниговская "Десна". Бронзовый призер чемпионата Украины луганская "Заря" начнет борьбу в турнире уже с группового этапа.
Отметим, что, если киевское "Динамо" не преодолеет квалификацию лиги Европы, где они стартуют с 3-го раунда, то попадет сразу в групповой этап Лиги Европы.
Календарь Лиги Европы 2020/2021:
АВГУСТ
20 августа: матчи предварительного раунда (жеребьевка состоялась 9 августа)
27 августа: матчи 1-го отборочного раунда (жеребьевка состоялась 10 августа)
31 августа: жеребьевка 2-го отборочного раунда (стартует "Колос")
СЕНТЯБРЬ
1 сентября: жеребьевка 3-го отборочного раунда (стартует "Десна")
17 сентября: матчи 2-го отборочного раунда
18 сентября: жеребьевка раунда плей-офф
24 сентября: матчи 3-го отборочного раунда
ОКТЯБРЬ
1 октября: матчи раунда плей-офф
2 октября: жеребьевка группового этапа (стартует "Заря")
22 октября: групповой этап, 1-й тур
29 октября: групповой этап, 2-й тур
НОЯБРЬ
05 ноября: групповой этап, 3-й тур
26 ноября: групповой этап, 4-й тур
ДЕКАБРЬ
3 декабря: групповой этап, 5-й тур.
10 декабря: групповой этап, 6-й тур.
14 декабря: жеребьевка 1/16 финала
ФЕВРАЛЬ
18 февраля: первые матчи 1/16 финала
25 февраля: ответные матчи 1/16 финала
26 февраля: жеребьевка 1/8 финала
МАРТ
11 марта: первые матчи 1/8 финала
18 марта: ответные матчи 1/8 финала
19 марта: жеребьевка 1/4 и 1/2 финала
АПРЕЛЬ
8 апреля: первые матчи 1/4 финала
15 апреля: ответные матчи 1/4 финала
29 апреля: первые матчи 1/2 финала
МАЙ
6 мая: ответные матчи 1/2 финала
26 мая: финал – стадион Гданьск, Гданьск
Ранее президент УЕФА рассказал, как долго еврокубки будут проходить без зрителей и сравнил пандемию с войной. Александер Чеферин отметил, что никто не должен подвергать себя ненужным рискам.
Смотрите, как "Колос" и "Мариуполь" сражались за Лигу Европы:
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