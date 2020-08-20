Когда украинцы стартуют в еврокубках: календарь нового сезона Лиги Европы

Вслед за квалификацией Лиги чемпионов сезона 2020/2021 стартует отбор Лиги Европы. Пандемия коронавируса повиляла на проведение нового еврокубкового сезона, поэтому он стартует до завершения предыдущего. В связи с этим УЕФА изменила формат квалификации – все отборочные этапы будут состоять из одного матча, а привычный формат вернется уже в основной сетке.

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Когда стартуют "Динамо" и "Шахтер": календарь нового сезона Лиги чемпионов

Также было решено повременить с внедрением системы VAR на групповой стадии, она заработает только с плей-офф.

Украину в Лиге Европы представят три клуба. Первым стартует "Колос" из Ковалевки. Дебютант Премьер-лиги в первом же сезоне завоевал путевку в еврокубки и будет стартовать со второго квалификационного раунда. В третьем к нему присоединится другой дебютант еврокубков черниговская "Десна". Бронзовый призер чемпионата Украины луганская "Заря" начнет борьбу в турнире уже с группового этапа.

Отметим, что, если киевское "Динамо" не преодолеет квалификацию лиги Европы, где они стартуют с 3-го раунда, то попадет сразу в групповой этап Лиги Европы.

Календарь Лиги Европы 2020/2021:

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АВГУСТ

20 августа: матчи предварительного раунда (жеребьевка состоялась 9 августа)

27 августа: матчи 1-го отборочного раунда (жеребьевка состоялась 10 августа)

31 августа: жеребьевка 2-го отборочного раунда (стартует "Колос")

СЕНТЯБРЬ

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1 сентября: жеребьевка 3-го отборочного раунда (стартует "Десна")

17 сентября: матчи 2-го отборочного раунда

18 сентября: жеребьевка раунда плей-офф

24 сентября: матчи 3-го отборочного раунда﻿

ОКТЯБРЬ

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1 октября: матчи раунда плей-офф

2 октября: жеребьевка группового этапа (стартует "Заря")

22 октября: групповой этап, 1-й тур

29 октября: групповой этап, 2-й тур

НОЯБРЬ

05 ноября: групповой этап, 3-й тур

26 ноября: групповой этап, 4-й тур

ДЕКАБРЬ

3 декабря: групповой этап, 5-й тур.

10 декабря: групповой этап, 6-й тур.

14 декабря: жеребьевка 1/16 финала

ФЕВРАЛЬ

18 февраля: первые матчи 1/16 финала

25 февраля: ответные матчи 1/16 финала

26 февраля: жеребьевка 1/8 финала

МАРТ

11 марта: первые матчи 1/8 финала

18 марта: ответные матчи 1/8 финала

19 марта: жеребьевка 1/4 и 1/2 финала

АПРЕЛЬ

8 апреля: первые матчи 1/4 финала

15 апреля: ответные матчи 1/4 финала

29 апреля: первые матчи 1/2 финала

МАЙ

6 мая: ответные матчи 1/2 финала

26 мая: финал – стадион Гданьск, Гданьск

Ранее президент УЕФА рассказал, как долго еврокубки будут проходить без зрителей и сравнил пандемию с войной. Александер Чеферин отметил, что никто не должен подвергать себя ненужным рискам.

Смотрите, как "Колос" и "Мариуполь" сражались за Лигу Европы:

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