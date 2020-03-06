"Когда я играю, делаю это ногами": Неймар боится бить по мячу головой

Форвард "Пари Сен-Жермен" Неймар рассказал, что обычно не играет головой, если есть такая возможность. Бразилец не хочет рисковать.

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"Голова хороша только для того, чтобы думать. Когда я играю, делаю это ногами. Я неплохо играю головой, даже хорошо. Могу хорошо завершать атаки. Но, честно говоря, мне немного страшно. Прыгаешь, а вратарь бьёт тебя, вынося мяч. А ты лежишь, потом оказываешься в больнице. Ты вне игры. Поэтому я предпочитаю уходить в сторону и ждать, пока мяч приземлится. Это гораздо лучше, – рассказал Неймар в интервью OTRO.

В текущем сезоне Неймар провел 21 матч за парижский клуб. Бразилец отметился 17 голами и отдал 10 результативных передач.

Кстати, власти Франции запретили игрокам "Страсбура" жать руки игрокам "ПСЖ" Неймару и Мбаппе

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