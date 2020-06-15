"Когда я вел переговоры с "Барселоной", жена решила, что я ей изменяю": признание нового партнера Месси

После своего дебютного гола за "Барселону" в субботнем матче с "Мальоркой" (4:0) датский нападающий каталонского клуба Мартин Брэйтуэйт раскрыл неожиданные подробности своего перехода в каталонский клуб. Как оказалось, в то время, когда экс-игрок "Леганеса" Брэйтуэйт согласовывал условия контракта с "Барселоной", жена 29-летнего форварда подозревала, что он ей изменяет.

Мартин Брэйтуэйт и его жена / Фото: Getty Images

"Когда начались переговоры о трансфере из "Леганеса" в "Барселону", я не хотел говорить своей жене, – признался сейчас Мартин Брэйтуэйт. – Не хотел, чтобы она расстроилась, если бы ничего не вышло. В то время мне приходилось отвечать на звонки. Много звонков. Я уходил в другую комнату, выходил на улицу, мерз там. В один момент она просто спросила, не появилась ли у меня любовница... Я хотел, чтобы о состоявшемся уже переходе в "Барселону" она узнала первой, но в тот день, когда я должен был ей признаться, новость просочилась в СМИ, и она узнала об этом не от меня. Тем не менее, все равно обрадовалась"

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Мартин Брэйтуэйт / Фото: Getty Images

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Напомним, что нападающий Мартин Брэйтуэйт перебрался в "Барселону" в партнеры к Лионелю Месси в феврале вне трансферного окна, благодаря специальному разрешению, полученному каталонцами с учетом травм Луиса Суареса и Усмана Дембеле. За датского форварда "Барселона" заплатила скромному "Леганесу" 18 млн евро.

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