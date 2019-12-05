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Когда забивают и Неймар, и Мбаппе, соперник выбрасывает белый флаг – "ПСЖ" победил "Нант"

5 декабря, 09:52

Столичная команда продолжает лидировать в чемпионате Франции, но "Марсель" недалеко

Мбаппе забивает - "ПСЖ" побеждает

Мбаппе забивает - "ПСЖ" побеждает

Непростым получился поединок чемпионата Франции, в котором "Пари Сен-Жермен" принимал "Нант". Несмотря на то, что в стартовом составе хозяев вышли звездные форварды Килиан Мбаппе и Неймар, победить середняка, занимающего девятое место в турнирной таблице, оказалось непросто. Узнайте все результаты 16-го тура Лиги 1.

"Нант", хоть и уступал по владению мячом (35% против 65), в контратаках часто доводил дело до удара. В итоге "ПСЖ" превзошел соперника всего на один удар: 10 против 9 (6 – 4 в створ ворот). А решилось все во втором тайме. На 52-й минуте Мбаппе открыл счет, подарив радость 48 тысячам зрителей на трибунах "Парк де Пренс". А затем и бразилец отличился, но с 11-метрового, на 85-й минуте – 2:0.

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Лишь после голов нападающие покинули поле, уступив место также знаменитым Эдинсону Кавани и Мауро Икарди. В турнирной таблице "ПСЖ" продолжает лидировать, но опережает "Марсель" всего на пять очков.

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