Когда забивают старый и новый Месси: "Барселона" не пожалела "Леганес", который борется за жизнь

Лидер чемпионата Испании "Барселона" и во втором туре после возобновления Примеры добивается победы. Аутсайдер сезона "Леганес", который на данный момент идет последним в турнирной таблице и бьется за сохранение прописки в элите, получил в свои ворота два безответных мяча. В прошлом туре каталонцы разгромили "Мальорку", а Месси обновил рекорд чемпионата Испании и вышел в лидеры в Европе.

Счет в поединке под занавес первого тайма забил "Новый Месси", 17-летний Ансу Фати. К слову, "Манчестер Юнайтед" готов выложить за вундеркинда "Барсы" 150 миллионов евро.

А уже во втором тайме отметился и старый привычный Месси – Лионель. На 68 минуте аргентинского форварда завалили после прорыва в штрафную, судья поставил пенальти и сам пострадавший наказал "Леганес" – 2:0.

Реклама

Читайте также: "Месси не захотел делать фото из-за коронавируса": признания фаната, выбежавшего на поле на Мальорке

После этой победы "Барселона" набирает 64 очка в чемпионате и отрывается от мадридского "Реала" на пять, но у Королевского клуба еще игра в запасе – 18 июня он принимает "Валенсию".

Смотрите, как "Барселона" сыграла вничью с "Наполи" в Лиге чемпионов перед ее остановкой

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама