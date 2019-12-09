Кого из великих тренеров дублирует манкунианский убийца с лицом младенца

Уле Гуннар Сульшер / Фото: AFP

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Защитник "Манчестер Юнайтед" Эшли Янг вспомнил, кого напомнил ему нынешний тренер команды Уле-Гуннар Сульшер, когда только возглавил "Красных Дьяволов". Ранее мы сообщали, что Manchester is red: "Юнайтед" минимально обыграл "Сити" в дерби.

"Когда Уле впервые пришел в клуб, было ощущение, что сэр Алекс Фергюсон вернуся в команду, – приводит слова Янга talkSport. – Возможно, люди видят в нем того самого "убийцу с лицом младенца", который все время улыбается. Но когда он настроен серьезно, то никаких улыбок – он дает это понять. Сульшер заставил всех уважать его. Именно таким был и Фергюсон. Мы уважаем Уле, у него отличный тренерский штаб. Все в клубе хотят добиться успеха и снова завоевывать самые главные трофеи".

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Напомним, что после двух побед над "Тоттенхэмом" (2:1) и "Манчестер Сити" (2:1) МЮ на данный момент занимает пятое место в Премьер-лиге, набрав 24 очка в 16 турах чемпионата. Клуб отстает от четвертой позиции, которая дает право выступать в Лиге чемпионов, лишь на пять очков. Следующий матч подопечные Сульшера проведут 15 декабря дома с "Эвертоном".

Ранее мы сообщали, что "Реал" готов проститься с двумя футболистами ради чемпиона мира. Руководство ВставитьCtrl+Vмадридского "Реала" намерено усилить состав команды полузащитником "Манчестер Юнайтед" Полем Погба. В минувшее летнее трансферное окно "Реал" уже пытался приобрести Погба, но тогда клубы не сумели договориться о сумме сделки.

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