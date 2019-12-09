Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,72
26,32

Кого из великих тренеров дублирует манкунианский убийца с лицом младенца

9 декабря, 12:37

Уле-Гуннар Сульшер, который заставил себя уважать, напомнил Эшли Янгу бывшего тренера МЮ

Уле Гуннар Сульшер

Уле Гуннар Сульшер / Фото: AFP

Реклама

Защитник "Манчестер Юнайтед" Эшли Янг вспомнил, кого напомнил ему нынешний тренер команды Уле-Гуннар Сульшер, когда только возглавил "Красных Дьяволов". Ранее мы сообщали, что Manchester is red: "Юнайтед" минимально обыграл "Сити" в дерби.

"Когда Уле впервые пришел в клуб, было ощущение, что сэр Алекс Фергюсон вернуся в команду, – приводит слова Янга talkSport. – Возможно, люди видят в нем того самого "убийцу с лицом младенца", который все время улыбается. Но когда он настроен серьезно, то никаких улыбок – он дает это понять.

Сульшер заставил всех уважать его. Именно таким был и Фергюсон. Мы уважаем Уле, у него отличный тренерский штаб. Все в клубе хотят добиться успеха и снова завоевывать самые главные трофеи".

Читайте также: Фаната, который оскорбил Фреда на расистской почве, ожидало серьезное потрясение после матча

Напомним, что после двух побед над "Тоттенхэмом" (2:1) и "Манчестер Сити" (2:1) МЮ на данный момент занимает пятое место в Премьер-лиге, набрав 24 очка в 16 турах чемпионата. Клуб отстает от четвертой позиции, которая дает право выступать в Лиге чемпионов, лишь на пять очков. Следующий матч подопечные Сульшера проведут 15 декабря дома с "Эвертоном".

Ранее мы сообщали, что "Реал" готов проститься с двумя футболистами ради чемпиона мира. Руководство ВставитьCtrl+Vмадридского "Реала" намерено усилить состав команды полузащитником "Манчестер Юнайтед" Полем Погба. В минувшее летнее трансферное окно "Реал" уже пытался приобрести Погба, но тогда клубы не сумели договориться о сумме сделки.

Смотрите также обзор матча "Астана" — "Манчестер Юнайтед" – 2:1

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

чемпионат Англии Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон Эшли Янг Уле-Гуннар Сульшер

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Динамо" против Висенте Гомеса и сенсация от "Шахтера": результаты 16-го тура Премьер-лигиЧУ по футболу
Онлайн жеребьевки Евро-2020: сборная Украины получила в соперники Австрию и одного из
Онлайн жеребьевки Евро-2020: сборная Украины получила в соперники Австрию и одного из "квалифайеров"Футбол
Прогноз, расписание и результаты 16-го тура чемпионата Испании
Прогноз, расписание и результаты 16-го тура чемпионата ИспанииФутбол
Украина узнала соперников по группе на Евро-2020
Украина узнала соперников по группе на Евро-2020Футбол
Конфликт из-за Ярмоленко: тренера
Конфликт из-за Ярмоленко: тренера "Вест Хэма" могут уволить за то, что украинец "ходит пешком"Футбол
"Бавария" проиграла "Байеру" и другие "зарубы": результаты 13-го тура чемпионата ГерманииФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...