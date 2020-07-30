Колесников: "Вклад Луческу в развитие "Шахтера" есть, но донецкий клуб – завод, где тренер лишь начальник цеха"

Вице-президент "Шахтера" Борис Колесников прокомментировал назначение Мирчи Луческу главным тренером "Динамо". Напомним, ранее экс-наставник "горняков" подписал контракт с киевлянами на два года с возможным продлением еще на один сезон. Смотрите видео онлайн-презентации Луческу на посту тренера "Динамо".

"Шахтер" – это большой завод, где главный тренер – всего лишь начальник цеха. Успех "Шахтера" – в президенте и селекционной службе, вот они обеспечивают успех. Конечно, вклад Мирчи (в развитие "Шахтера") есть, но главное не это. Главное, что в "Шахтере" есть система, а система обеспечивает результат".

"Шахтер" играет по схеме 4−2−3−1. Насыщенная полузащита, два фланговых защитника работают по всему флангу, вовремя возвращаются. Но главное – два опорника и три атакующих полузащитника. Именно президент и селекционная служба подобрали таких игроков как Фернандиньо, Дуглас Коста, Алекс Тейшейра, Виллиан. Если "Динамо" способно построить систему и пригласить футболистов такого уровня – у команды, безусловно, есть шанс на успех. А если нет – то нет".

"Те, кто играл в "Шахтере" при Мирче, – по сей день играют в лучших клубах мира. Кого он перетянет из действующего "Шахтера"? Тех, кто пришел на смену ребятам, которые ушли? Это невозможно в принципе. Нечего обсуждать", – сказал Колесников в интервью изданию "Новое время".

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Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Ранее стал известен список всех ассистентов Луческу в "Динамо". Румынский специалист остался без многолетнего помощника, зато получит в команду троих динамовцев.

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