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Количество команд на женском чемпионате мира увеличат на восемь команд

5 июля, 22:05

Если план будет реализован к ЧМ-2023, придется заново открывать подачу заявок для выбора принимающей турнир страны

Женский футбол
Женский футбол. Фото: AFP

Президент ФИФА Джанни Инфантино рассматривает возможность расширения состава участников женского мирового первенства с 24 до 32 команд. Об этом Инфантино объявил в преддверии финального матча женского ЧМ-19 между США и Нидерландами, который пройдет 7 июля.

Если план по расширению будет реализован к чемпионату 2023 года, то, по словам Инфантино, международной федерации футбола придется заново открывать подачу заявок для выбора принимающей турнир страны. Изначально голосование должно было состояться в марте 2020 года, однако в связи с новыми обстоятельствами оно может быть перенесено на более поздний срок.


Нападающая сборной Италии Кристиана Джирелли Видео: Instagram

Отмечается, что на данный момент девять стран подали заявку на проведение турнира – Австралия, Аргентина, Боливия, Бразилия, Колумбия, Новая Зеландия, ЮАР, Южная Корея и Япония.

Президент ФИФА также заявил о планируемом увеличении призового фонда женского чемпионата мира с 30 до 60 миллионов долларов.

Ранее мы писали, что президент УЕФА пообещал изменить формат молодежного Евро. Количество команд на турнире увеличится, что добавит Украине шансов сыграть на чемпионате Европы.

Напомним, что сборная Украины U-20 впервые в истории стала победителем чемпионата мира по футболу. В финале мундиаля наша команда обыграла Южную Корею со счетом 3:1, а последний гол в матче на свой счет записал как раз Цитаишвили после сольного прохода со своей половины поля. Накануне герои вернулись на родину:


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Тег женский футбол, чемпионат мира, ФИФА

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