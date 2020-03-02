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Команда Бекхэма проиграла дебютный матч в MLS

2 марта, 08:57

Команда знаменитого английского футболиста провела первый официальный матч в истории

Команда знаменитого английского футболиста Дэвида Бекхэма "Интер Майами" провела дебютный матч в Североамериканской футбольной лиге (MLS). В стартовом туре регулярного чемпионата "Интер" на выезде уступил "Лос-Анджелесу" со счетом 0:1. Единственный гол в матче забил лучший бомбардир прошлого сезона Карлос Вела.

Свой первый домашний матч в MLS "Интер" проведет 14 марта против бывшей команды Бекхэма "Лос-Анджелес Гэлакси". Кстати, ранее клуб Дэвида Бекхэма эффектно представил дизайн нового стадиона. Вся эта инфрастурктура, включая клубную академию, будет построена в результате перепланировки одного из загородных гольф-клубов недалеко от аэропорта Майами.

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Пока состав "Интера" не может похвастаться звездами, но Дэвид Бекхэм уже замахнулся на невероятное: объединить Роналду и Месси в одной команде. Сейчас же самым дорогим игроком команды является мексиканец Родольфо Писарро, которого transfermarkt.com оценивает в 10 миллионов евро. Также можно выделить 33-летнего панамского защитника Романа Торреса, который прославился во время ЧМ-2018, где был самым тяжелым футболистом.

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видео голов MLS Интер Майами ФК Лос-Анджелес

Источник: Сегодня|Спорт

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