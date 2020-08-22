Команда из поселка заявила на чемпионат Украины вратаря киевского "Динамо"

"Ингулец" перед стартом в дебютном для себя сезоне Премьер-лиги укрепил последний рубеж

Новичок украинской футбольной Премьер-лиги "Ингулец" из поселка Петрово Кировоградской области внес в заявку клуба на сезон голкипера "Динамо" Артема Малыша – фамилия 20-летнего вратаря уже появилась в составе дебютантов чемпионата на официальном сайте Премьер-лиги. Ранее мы писали, что другой новичок Премьер-лиги "Минай" усилился бывшим вратарем "Шахтера" Каниболоцким.

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Отметим, что Артем Малыш – воспитанник академии "Динамо", в сезоне 2017/18 дебютировавший за киевскую команду U-19. В прошлом сезоне Малыш несколько раз попадал в заявку на матчи динамовского дубля (U-21), но на поле так и не выходил. Выступать за "Ингулец" Малыш будет под номером 73.

Артем Малыш / Фото: Динамомания

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Отметим, что первый матч в своем дебютном чемпионате Украины "Ингулец", куда перебрался Артем Малыш, проведет в воскресенье, 23 августа. Соперником команды из Петрово будет "Днепр-1".

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Ранее в "Динамо" назвали клубы, с которыми поделятся футболистами на правах аренды. Президент столичного клуба заявил, что "с удовольствием" усилит игроками "Днепр-1", "Зарю" и "Колос".

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