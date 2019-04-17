Команда из райцентра вышла в финал Кубка Украины по футболу

"Ингулец" обыграл "Зарю" в полуфинальном поединке

"Ингулец" празднует выход в финал. Фото: Instagram

Сегодня определился финалист Кубка Украины по футболу. Впервые в истории украинского футбола им будет команда из Первой лиги – "Ингулец" из поселка Петрово Кировоградской области. В полуфинальном поединке "Ингулец" обыграл представителя Премьер-лиги, участника Лиги Европы, луганскую "Зарю". Видео трансляция матча "Ингулец" – "Заря".

Хозяева бодро начали матч и открыли счет на 15-й минуте. После прострела справа Запорожец низом точно пробил с пределов штрафной. Второй гол "Ингульца" вышел довольно курьезным. Щедрый с "точки Шевченко" пробил штрафной, ошибся голкипер "Зари" Филипе и мяч влетел в ворота.

Луганчане к перерыву сумели отыграть один мяч. Чеберко пробил и мяч рикошетом от защитника влетел в ворота.

Во втором тайме "Заря" больше атаковала, но стопроцентных моментов отыграться не было. Арбитр компенсировал шесть минут, но команды отыграли еще больше. Даже в атаку шел голкипер "Зари" Филипе. Однако "Ингулец" отстоял свое право на финал.

"Ингулец" – "Заря" – 2:1

Голы: Запорожец (15), Щедрый (38) – Чеберко (45+1)

Напомним, что в другом полуфинале лидер Первой лиги "Днепр-1" сыграет с действующим чемпионом донецким "Шахтером". Начало матча в 18:30.

Финал Кубка Украины состоится 15 мая в Запорожье.

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