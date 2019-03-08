Команда Коноплянки против "Вердера" и другие матчи тура в Германии

Расписание и результаты поединков 25 тура в Бундеслиге, турнирная таблица

Фанаты "Шальке" ждут прекращения серии неудач.

Команда Коноплянки против "Вердера" и другие матчи тура в Германии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/283/1e9/5c82831e9309b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/283/1e9/5c82831e9309b.jpg 2019-03-08T16:58:54+02:00 Футбол Расписание и результаты поединков 25 тура в Бундеслиге, турнирная таблица

В этот уикенд в чемпионате Германии по футболу проходят поединки 25 тура Бундеслиги. В пятницу команда с украинским футболистом Евгением Коноплянкой в составе, "Шальке", на выезде сразится с бременским "Вердером". У команды из Гельзенкирхена затянулась серия неудач: в последних пяти играх "Шальке" потерпел четыре поражения, один раз сыграв вничью.

Лидеры сезона дортмундская "Боруссия" и мюнхенская "Бавария" в субботу примут "Штутгарт" и "Вольфсбург" соответственно.

8 марта

21:30 "Вердер" – "Шальке"

9 марта

16:30 "Бавария" – "Вольфсбург"

16:30 "Боруссия" Д – "Штутгарт"

16:30 "Лейпциг" – "Аугсбург"

16:30 "Фрайбург" – "Герта"

19:30 "Майнц" – "Боруссия" М

10 марта

16:30 "Хоффенхайм" – "Нюрнберг"

19:00 "Ганновер" – "Байер"

11 марта

21:30 "Фортуна" – "Айнтрахт"

Турнирная таблица чемпионата Германии:

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 БОРУССИЯ Д 24 16 6 2 58-27 54 2 БАВАРИЯ 24 17 3 4 56-27 54 3 ЛЕЙПЦИГ 24 13 6 5 43-20 45 4 БОРУССИЯ М 24 13 4 7 43-30 43 5 АЙНТРАХТ Ф 24 11 7 6 47-30 40 6 БАЙЕР 24 12 3 9 43-35 39 7 ВОЛЬФСБУРГ 24 11 6 7 39-31 39 8 ГЕРТА 24 9 8 7 37-34 35 9 ХОФФЕНХАЙМ 24 8 10 6 47-36 34 10 ВЕРДЕР 24 8 9 7 39-35 33 11 ФОРТУНА Д 24 9 4 11 31-42 31 12 МАЙНЦ 24 8 6 10 27-38 30 13 ФРАЙБУРГ 24 6 9 9 34-40 27 14 ШАЛЬКЕ 24 6 5 13 25-39 23 15 АУГСБУРГ 24 5 6 13 34-46 21 16 ШТУТГАРТ 24 5 4 15 24-52 19 17 ГАННОВЕР 24 3 5 16 21-55 14 18 НЮРНБЕРГ 24 2 7 15 18-49 13

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