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Команда Коноплянки против "Вердера" и другие матчи тура в Германии

Сегодня, 16:58

Расписание и результаты поединков 25 тура в Бундеслиге, турнирная таблица

Фанаты "Шальке" ждут прекращения серии неудач
Фанаты "Шальке" ждут прекращения серии неудач.
Команда Коноплянки против "Вердера" и другие матчи тура в Германии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/283/1e9/5c82831e9309b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/283/1e9/5c82831e9309b.jpg Футбол Расписание и результаты поединков 25 тура в Бундеслиге, турнирная таблица

В этот уикенд в чемпионате Германии по футболу проходят поединки 25 тура Бундеслиги. В пятницу команда с украинским футболистом Евгением Коноплянкой в составе, "Шальке", на выезде сразится с бременским "Вердером". У команды из Гельзенкирхена затянулась серия неудач: в последних пяти играх "Шальке" потерпел четыре поражения, один раз сыграв вничью.

Лидеры сезона дортмундская "Боруссия" и мюнхенская "Бавария" в субботу примут "Штутгарт" и "Вольфсбург" соответственно.

8 марта

21:30 "Вердер" – "Шальке"

9 марта

16:30 "Бавария" – "Вольфсбург"

16:30 "Боруссия" Д – "Штутгарт"

16:30 "Лейпциг" – "Аугсбург"

16:30 "Фрайбург" – "Герта"

19:30 "Майнц" – "Боруссия" М

10 марта

16:30 "Хоффенхайм" – "Нюрнберг"

19:00 "Ганновер" – "Байер"

11 марта

21:30 "Фортуна" – "Айнтрахт"

Турнирная таблица чемпионата Германии:

М КлубИВНПМячиОчки
1 БОРУССИЯ Д24166258-2754
2 БАВАРИЯ24173456-2754
3 ЛЕЙПЦИГ24136543-2045
4 БОРУССИЯ М24134743-3043
5 АЙНТРАХТ Ф24117647-3040
6 БАЙЕР24123943-3539
7 ВОЛЬФСБУРГ24116739-3139
8 ГЕРТА2498737-3435
9 ХОФФЕНХАЙМ24810647-3634
10 ВЕРДЕР2489739-3533
11 ФОРТУНА Д24941131-4231
12 МАЙНЦ24861027-3830
13 ФРАЙБУРГ2469934-4027
14 ШАЛЬКЕ24651325-3923
15 АУГСБУРГ24561334-4621
16 ШТУТГАРТ24541524-5219
17 ГАННОВЕР24351621-5514
18 НЮРНБЕРГ24271518-4913

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Тег чемпионат Германии, Бавария, Боруссия Дортмунд, Шальке

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Сегодня|Спорт

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