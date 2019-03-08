Команда Коноплянки против "Вердера" и другие матчи тура в Германии
Расписание и результаты поединков 25 тура в Бундеслиге, турнирная таблица
В этот уикенд в чемпионате Германии по футболу проходят поединки 25 тура Бундеслиги. В пятницу команда с украинским футболистом Евгением Коноплянкой в составе, "Шальке", на выезде сразится с бременским "Вердером". У команды из Гельзенкирхена затянулась серия неудач: в последних пяти играх "Шальке" потерпел четыре поражения, один раз сыграв вничью.
Лидеры сезона дортмундская "Боруссия" и мюнхенская "Бавария" в субботу примут "Штутгарт" и "Вольфсбург" соответственно.
8 марта
21:30 "Вердер" – "Шальке"
9 марта
16:30 "Бавария" – "Вольфсбург"
16:30 "Боруссия" Д – "Штутгарт"
16:30 "Лейпциг" – "Аугсбург"
16:30 "Фрайбург" – "Герта"
19:30 "Майнц" – "Боруссия" М
10 марта
16:30 "Хоффенхайм" – "Нюрнберг"
19:00 "Ганновер" – "Байер"
11 марта
21:30 "Фортуна" – "Айнтрахт"
Турнирная таблица чемпионата Германии:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|БОРУССИЯ Д
|24
|16
|6
|2
|58-27
|54
|2
|БАВАРИЯ
|24
|17
|3
|4
|56-27
|54
|3
|ЛЕЙПЦИГ
|24
|13
|6
|5
|43-20
|45
|4
|БОРУССИЯ М
|24
|13
|4
|7
|43-30
|43
|5
|АЙНТРАХТ Ф
|24
|11
|7
|6
|47-30
|40
|6
|БАЙЕР
|24
|12
|3
|9
|43-35
|39
|7
|ВОЛЬФСБУРГ
|24
|11
|6
|7
|39-31
|39
|8
|ГЕРТА
|24
|9
|8
|7
|37-34
|35
|9
|ХОФФЕНХАЙМ
|24
|8
|10
|6
|47-36
|34
|10
|ВЕРДЕР
|24
|8
|9
|7
|39-35
|33
|11
|ФОРТУНА Д
|24
|9
|4
|11
|31-42
|31
|12
|МАЙНЦ
|24
|8
|6
|10
|27-38
|30
|13
|ФРАЙБУРГ
|24
|6
|9
|9
|34-40
|27
|14
|ШАЛЬКЕ
|24
|6
|5
|13
|25-39
|23
|15
|АУГСБУРГ
|24
|5
|6
|13
|34-46
|21
|16
|ШТУТГАРТ
|24
|5
|4
|15
|24-52
|19
|17
|ГАННОВЕР
|24
|3
|5
|16
|21-55
|14
|18
|НЮРНБЕРГ
|24
|2
|7
|15
|18-49
|13
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