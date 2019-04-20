Команда Коноплянки пытается спастись от вылета и другие результаты 30 тура чемпионата Германии
Расписание и результаты 30 тура Бундеслиги, турнирное положение команд
В Германии стартует 30-й тур Бундеслиги. Центральным матчем тура можно назвать противостояние третьей и пятой команд турнирной таблицы: "Лейпциг" сыграет с "Боруссией" из Менхенгладбаха. Лидер чемпионата Германии "Бавария" встретится с "Вердером", а преследующая ее "Боруссия" из Дортмунда пожалует в гости к "Фрайбургу".
Команда украинца Евгения Коноплянки "Шальке" пытается избежать вылета из Бундеслиги. В 30-м туре клуб из Гельзенкирхена встретится с "Хоффенхайом", ведущим борьбу за еврокубки. Кстати, ранее мы писали, что немецкие СМИ разнесли в пух и прах Конопляку, приклеив к нему ярлык "статиста с самой высокой зарплатой".
Суббота, 20 апреля
16:30 "Аугсбург" – "Штутгарт"
16:30 "Бавария" – "Вердер"
16:30 "Байер" – "Нюрнберг"
16:30 "Майнц" – "Фортуна"
19:30 "Боруссия" М – "Лейпциг"
21:30 "Шальке" – "Хоффенхайм"
Воскресенье, 21 апреля
16:30 "Фрайбург" – "Боруссия" Д
19:00 "Герта" – "Ганновер"
Понедельник, 22 апреля
21:30 – "Вольфсбург" – "Айнтрахт"
Турнирная таблица:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|БАВАРИЯ
|29
|21
|4
|4
|78-29
|67
|2
|БОРУССИЯ Д
|29
|20
|6
|3
|68-36
|66
|3
|ЛЕЙПЦИГ
|29
|17
|7
|5
|55-22
|58
|4
|АЙНТРАХТ Ф
|29
|15
|7
|7
|57-34
|52
|5
|БОРУССИЯ М
|29
|15
|6
|8
|48-35
|51
|6
|ХОФФЕНХАЙМ
|29
|12
|11
|6
|60-39
|47
|7
|ВЕРДЕР
|29
|12
|10
|7
|52-41
|46
|8
|БАЙЕР
|29
|14
|3
|12
|51-48
|45
|9
|ВОЛЬФСБУРГ
|29
|13
|6
|10
|47-44
|45
|10
|ФОРТУНА Д
|29
|11
|4
|14
|39-56
|37
|11
|ГЕРТА
|29
|9
|8
|12
|41-48
|35
|12
|МАЙНЦ
|29
|9
|6
|14
|34-50
|33
|13
|ФРАЙБУРГ
|29
|7
|11
|11
|39-50
|32
|14
|АУГСБУРГ
|29
|7
|7
|15
|40-55
|28
|15
|ШАЛЬКЕ
|29
|7
|6
|16
|30-47
|27
|16
|ШТУТГАРТ
|29
|5
|6
|18
|27-61
|21
|17
|НЮРНБЕРГ
|29
|3
|9
|17
|24-54
|18
|18
|ГАННОВЕР
|29
|3
|5
|21
|25-66
|14
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