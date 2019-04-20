Команда Коноплянки пытается спастись от вылета и другие результаты 30 тура чемпионата Германии

Расписание и результаты 30 тура Бундеслиги, турнирное положение команд

Фото: AFP

В Германии стартует 30-й тур Бундеслиги. Центральным матчем тура можно назвать противостояние третьей и пятой команд турнирной таблицы: "Лейпциг" сыграет с "Боруссией" из Менхенгладбаха. Лидер чемпионата Германии "Бавария" встретится с "Вердером", а преследующая ее "Боруссия" из Дортмунда пожалует в гости к "Фрайбургу".

Команда украинца Евгения Коноплянки "Шальке" пытается избежать вылета из Бундеслиги. В 30-м туре клуб из Гельзенкирхена встретится с "Хоффенхайом", ведущим борьбу за еврокубки. Кстати, ранее мы писали, что немецкие СМИ разнесли в пух и прах Конопляку, приклеив к нему ярлык "статиста с самой высокой зарплатой".

Суббота, 20 апреля

16:30 "Аугсбург" – "Штутгарт"

16:30 "Бавария" – "Вердер"

16:30 "Байер" – "Нюрнберг"

16:30 "Майнц" – "Фортуна"

19:30 "Боруссия" М – "Лейпциг"

21:30 "Шальке" – "Хоффенхайм"

Воскресенье, 21 апреля

16:30 "Фрайбург" – "Боруссия" Д

19:00 "Герта" – "Ганновер"

Понедельник, 22 апреля

21:30 – "Вольфсбург" – "Айнтрахт"

Турнирная таблица:

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 БАВАРИЯ 29 21 4 4 78-29 67 2 БОРУССИЯ Д 29 20 6 3 68-36 66 3 ЛЕЙПЦИГ 29 17 7 5 55-22 58 4 АЙНТРАХТ Ф 29 15 7 7 57-34 52 5 БОРУССИЯ М 29 15 6 8 48-35 51 6 ХОФФЕНХАЙМ 29 12 11 6 60-39 47 7 ВЕРДЕР 29 12 10 7 52-41 46 8 БАЙЕР 29 14 3 12 51-48 45 9 ВОЛЬФСБУРГ 29 13 6 10 47-44 45 10 ФОРТУНА Д 29 11 4 14 39-56 37 11 ГЕРТА 29 9 8 12 41-48 35 12 МАЙНЦ 29 9 6 14 34-50 33 13 ФРАЙБУРГ 29 7 11 11 39-50 32 14 АУГСБУРГ 29 7 7 15 40-55 28 15 ШАЛЬКЕ 29 7 6 16 30-47 27 16 ШТУТГАРТ 29 5 6 18 27-61 21 17 НЮРНБЕРГ 29 3 9 17 24-54 18 18 ГАННОВЕР 29 3 5 21 25-66 14

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