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Команда Коноплянки пытается спастись от вылета и другие результаты 30 тура чемпионата Германии

Сегодня, 13:10

Расписание и результаты 30 тура Бундеслиги, турнирное положение команд

Фото: AFP

В Германии стартует 30-й тур Бундеслиги. Центральным матчем тура можно назвать противостояние третьей и пятой команд турнирной таблицы: "Лейпциг" сыграет с "Боруссией" из Менхенгладбаха. Лидер чемпионата Германии "Бавария" встретится с "Вердером", а преследующая ее "Боруссия" из Дортмунда пожалует в гости к "Фрайбургу".

Команда украинца Евгения Коноплянки "Шальке" пытается избежать вылета из Бундеслиги. В 30-м туре клуб из Гельзенкирхена встретится с "Хоффенхайом", ведущим борьбу за еврокубки. Кстати, ранее мы писали, что немецкие СМИ разнесли в пух и прах Конопляку, приклеив к нему ярлык "статиста с самой высокой зарплатой".

Суббота, 20 апреля

16:30 "Аугсбург" – "Штутгарт"

16:30 "Бавария" – "Вердер"

16:30 "Байер" – "Нюрнберг"

16:30 "Майнц" – "Фортуна"

19:30 "Боруссия" М – "Лейпциг"

21:30 "Шальке" – "Хоффенхайм"

Воскресенье, 21 апреля

16:30 "Фрайбург" – "Боруссия" Д

19:00 "Герта" – "Ганновер"

Понедельник, 22 апреля

21:30 – "Вольфсбург" – "Айнтрахт"

Турнирная таблица:

М КлубИВНПМячиОчки
1 БАВАРИЯ29214478-2967
2 БОРУССИЯ Д29206368-3666
3 ЛЕЙПЦИГ29177555-2258
4 АЙНТРАХТ Ф29157757-3452
5 БОРУССИЯ М29156848-3551
6 ХОФФЕНХАЙМ291211660-3947
7 ВЕРДЕР291210752-4146
8 БАЙЕР291431251-4845
9 ВОЛЬФСБУРГ291361047-4445
10 ФОРТУНА Д291141439-5637
11 ГЕРТА29981241-4835
12 МАЙНЦ29961434-5033
13 ФРАЙБУРГ297111139-5032
14 АУГСБУРГ29771540-5528
15 ШАЛЬКЕ29761630-4727
16 ШТУТГАРТ29561827-6121
17 НЮРНБЕРГ29391724-5418
18 ГАННОВЕР29352125-6614

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Сегодня|Спорт

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