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Команда Макаренко отказалась от месячной зарплаты в пользу клуба

24 марта, 21:04

Максим Перепелица

В "Андерлехте" планируют сэкономить около двух миллионов евро

Генеральный директор "Андерлехта" Карел Ван Этвельт сообщил, что игроки команды отказались от получения мартовского оклада, чтобы сэкономить около двух миллионов евро для клуба. Ранее мы рассказывали, что игроки "Барселоны" не против потерять часть зарплаты ради выгоды для клуба.

"Это сэкономит нам около двух миллионов евро. Я очень горжусь тем, что с их стороны существует солидарность и что они понимают сложность этой ситуации, – приводит слова Этвельта Sporza.

Ранее "Андерлехт" уволил помощника главного тренера Пера Цеттерберга из-за желания сократить финансовые потери на фоне приостановления текущего сезона по причине коронавируса. Отметим, что за Андерлехт выступает Евгений Макаренко. Сам футболист выступает в аренде за "Кортрейк".

Напомним, ранее главный тренер "Андерлехта" Франк Веркотерен во время тренировки команды решил попробовать Евгения Макаренко на позиции нападающего.

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Андерлехт чемпионат Бельгии коронавирус Евгений Макаренко

Источник: Сегодня|Спорт

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