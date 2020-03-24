Команда Макаренко отказалась от месячной зарплаты в пользу клуба

В "Андерлехте" планируют сэкономить около двух миллионов евро

Генеральный директор "Андерлехта" Карел Ван Этвельт сообщил, что игроки команды отказались от получения мартовского оклада, чтобы сэкономить около двух миллионов евро для клуба. Ранее мы рассказывали, что игроки "Барселоны" не против потерять часть зарплаты ради выгоды для клуба.

"Это сэкономит нам около двух миллионов евро. Я очень горжусь тем, что с их стороны существует солидарность и что они понимают сложность этой ситуации, – приводит слова Этвельта Sporza.

Ранее "Андерлехт" уволил помощника главного тренера Пера Цеттерберга из-за желания сократить финансовые потери на фоне приостановления текущего сезона по причине коронавируса. Отметим, что за Андерлехт выступает Евгений Макаренко. Сам футболист выступает в аренде за "Кортрейк".

Напомним, ранее главный тренер "Андерлехта" Франк Веркотерен во время тренировки команды решил попробовать Евгения Макаренко на позиции нападающего.

Смотрите, как "Брюгге" сыграл с "Шарлеруа" вничью:

О том, как изготовить маску самостоятельно, смотрите видео:

Видео: Сегодня

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама