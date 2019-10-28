Команда Малиновского повторила рекорд результативности из прошлого века

Бергамцы наколотили сопернику семь мячей - столько же они забивали в одном матче еще в 1952 году

"Аталанта" разгромила "Удинезе" со счетом 7:1 в девятом туре чемпионата Италии. Эта победа стала для команды Джан Пьеро Гасперини повторением клубного рекорда по количеству голов в одно матче. В 1952 году куб из Бергамо с таким же счетом разгромил "Триесту".

Напомним, что победу "Аталанте" принес хет-трик Муриэля, дубль Иличича и мячи Пашалича и Троаоре. Украине Руслан Малиновский появился на поле на 52-й минуте встречи. После девяти туров "Аталанта" занимает третью строчку в турнирной таблице Серии А и отстает всего на три очка от лидирующего "Ювенутса".

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А вот в Лиге чемпионов у "Аталанты", которая выступает в одной группе с донецким "Шахтером", дела идут намного хуже. Итальянцы проиграли третий матч на групповом этапе, уступив со счетом 1:5 "Манчестер Сити". Кстати, в этом матче свой первый гол за "Аталанту" забил Малиновский. В последствии Малиновский был назван лучшим игроком "Аталанты" в матче против команды Зинченко.

Ранее мы писали, что беременная жена Малиновского совершила интимный ритуал перед игрой "Аталанта" – "Шахтер". Супруга украинца готовится сделать футболиста отцом.

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