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Команда Малиновского угодила в скандал в Италии после инцидента тренера с нахалом: видео

11 июля, 22:15

Олег Люлька Олег Люлька

Сотрудники "Аталанты", отгоняя от своего наставника дерзкого фаната, допустили расистские высказывания

По прибытии в Турин на матч 32-го тура чемпионата Италии против "Ювентуса", "Аталанта" украинского полузащитника Руслана Малиновского оказалась вовлечена в скандал. Основанием стало появившееся в социальных сетях видео с главным тренером бергамасков Джан Пьеро Гасперини. Кстати, смотреть онлайн "Ювентус" – "Аталанта" можно в трансляции на нашем сайте. Также поединок показывает сервис Oll.tv.

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Наставника "Аталанты", выходящего из автобуса команды, человек с явно неаполитанским акцентом, предположительно поклонник "Наполи", спросил: "Эй, Мистер, вы хоть на этот раз собираетесь играть, или снова будете здесь прохлаждаться, как последние 10 лет? Форца, "Наполи"!"

Что ответил Гасперини, через надетую маску разобрать невозможно, а вот сотрудники "Аталанты", отогнавшие нахала, неоднократно назвали его "терроне" – оскорбительным прозвищем жителей юга Италии, сообщает Football Italia.

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По итальянским законам, "территориальная дискриминация" в стране приравнивается к расизму и влечет соответствующее наказание: штраф или даже снятие очков. Так что действия сотрудников "Аталанты" могут дорого стоить клубу Малиновского, претендующему на второе место в чемпионате Италии.

Смотрите, как "Аталанта" обыгрывала в Серии А "Сампдорию"

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расизм чемпионат Италии Аталанта Руслан Малиновский фанат

Источник: Football.ua

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